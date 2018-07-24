Танцы, шампанское и друзья: как Селена Гомес отметила день рождения

Певице исполнилось 26 лет

Селена Гомес. Фото: Getty

22 июля знаменитой американской певице Селене Гомес исполнилось 26 лет, но фото с празднования своего дня рождения она опубликовала в Instagram спустя пару дней. На снимках певица веселится на яхте в окружении близких друзей.

"Еще один год. Спасибо за всю любовь. Благодарна всем моим дорогим друзьям за то, что провели со мной этот день. Я безумно вас люблю, ребята! Благослови вас Господь!", – подписала фото Селена.

Фото: instagram.com/selenagomez Фото: instagram.com/selenagomez Фото: instagram.com/selenagomez Фото: instagram.com/selenagomez Фото: instagram.com/selenagomez Фото: instagram.com/selenagomez Фото: instagram.com/selenagomez 1/7

На снимках видно, что на яхте прошла веселая вечеринка: торт, шампанское, танцы и близкие друзья создали волшебную атмосферу для звездной подруги.

Напомним, что ко дню рождения Селены Гомес мы делали подборку пяти ее лучших хитов.

Ранее в Калифорнии состоялась премьера третьей части мультфильма "Монстры на каникулах 3: Море зовет". Одну из героинь озвучила певица Селена Гомес. Для редкого выхода в свет Селена выбрала светлое и кокетливое платье от Oscar de la Renta. Дополнила образ босоножками на каблучке. Также на премьере было множество знаменистостей, которые с радостью позировали на камеру.