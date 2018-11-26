"Танцы со звездами": стало известно имя победителя проекта

За победу в шоу сражались три пары

Финалисты "Танцев со звездами". Фото: соцсети

В воскресенье, 25 ноября, состоялся финал проекта "Танцы со звездами 2018" в результате которого стало известно, кто победил на шоу. За заветную победу сражались три пары – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец.

После ожесточенной борьбы на паркете победу и почетное звание лучшей танцевальной пары страны удалось завоевать Игорю Ласточкину и Илоне Гвоздевой. Именно им зрители и судьи отдали наивысшие баллы. Во время финала участники танцевали по три танца. Два из них зрители уже видели в эфирах: это первый номер и яркое выступление звезд за весь сезон. Третьим танцем стал номер-сюрприз.

Такие кубки получили Игорь и Илона Фото: instagram.com/tanci1plus1

Отметим, что в финале Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева продемонстрировали зрителям уже известный всем зажигательный джайв под песню ВВ "Танці" и яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под Pan pan americano. Третьим танцем пары стал фьюжн.

Отметим, что на втором месте по сумме голосов зрителей и жюри оказались Леся Никитюк и Максим Ежов, третье место, соответственно, досталось Иракли Макацария и Яне Заец. .