"Танцы со звездами": в третьем выпуске знаменитости раскрыли личные драмы и трагедии

Третий эфир был посвящен теме любви

В воскресенье, 26 августа, стартовал новый сезон шоу "Танці з зірками". В проекте принимают участие популярные украинские знаменитости. Второй эфир оказался не менее ярким. Неожиданным образом распределились голоса телезрителей и проект покинула Злата Огневич.

Третий выпуск нового сезона шоу "Танцы со звездами" посвятили теме любви. С помощью танцев знаменитости "рассказывали" на паркете собственные истории.

Знаменитая украинская ведущая Маша Ефросинина представила на паркете личную драму. Ведущая призналась, что в их с мужем отношениях был тяжелый период, после которого они приняли решение расстаться. К счастью, пара воссоединилась, а в 2014 году них родился второй ребенок – сын Александр.

Маша и ее партнер по танцам Максим Леонов исполнили чувственный венский вальс, набрав максимальное среди всех количество баллов – 25 из 30 возможных.

Одним из самых ярких выступлений стал номер, открывавший сегодняшний эфир – танец Павла Вишнякова и его партнерши – Юлии Сахневич. На паркете пара представила знаменитую историю о горбуне из Нотр-Дама и Эсмеральде. Пара также набрала наибольшее среди всех участников "Танцев со звездами" количество баллов жюри – 25.

Личной трагедией поделился украинский боксер Денис Беринчик – в июне этого года он потерял сына. Мальчик прожил всего две недели. Своим примером и участием в шоу "Танцы со звездами" боксер хотел показать, что всегда нужно уметь найти силы двигаться дальше. Признание Дениса эмоционально повлияло на Екатерину Кухар, которая также пережила когда-то подобную трагедию.

Личной историей со всеми поделилась восходящая звезда Мишель Андраде. Девушка призналась, что встречалась с молодым человеком четыре года, это была "ее первая, настоящая любовь". По слова Мишель, с бывшим возлюбленным они были счастливы и даже строили планы на будущее.

Экс-участник шоу "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария сумел "зажечь" паркет шоу "Танцы со звездами" благодаря взрывному ча-ча-ча даже с травмированной шеей. Иракли выступал в специальном корсете для шеи.

Леся Никитюк призналась, что на втором курсе университета ей нравился парень, который не обращал на нее внимания. Леся стала активно заниматься КВН с надеждой, что он ее заметит хотя бы на сцене. Но в ответ девушка получила неприятный комментарий – предмет воздыхания назвал Никитюк "клоунессой". Ведущая посвятила свой танец всем девушкам, которых когда-либо недооценивали парни.

В зоне риска на шоу "Танцы со звездами" в результате голосования оказались три звездных участника – Павел Зибров, Николай Тищенко и Анита Луценко.

На этот раз судьи не голосовали, от их мнения не зависел финальный исход.

По результатам зрительских голосований проект покинул Павел Зибров.

Не менее яркими и запоминающимися стали номера остальных участников.

Руслан Сенечкин удивил всех страстным фюжином.

Иогрь Ласточкин и Илона Гвоздева исполнили танго.

Ведущая Оксана Марченко на паркете исполнила румбу и посвятила танец любви к себе. По словам Оксаны, залог счастливой семьи – счастливая и любящая себя женщина – мать и жена.

Турнирная таблица "Танці з зірками" третий выпуск:



