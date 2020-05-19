TARABAROVA беременна во второй раз: трогательные фото

Певица показала снимки округлившимся животиком

Украинская певица TARABAROVA, которая недавно впервые прокомментировала свое расставание с артистом Владимиром Дантесом, беременна во второй раз. 29-летняя исполнительница сообщила радостную новость на своих официальных страницах в социальных сетях.

Артистка поделилась трогательными снимками в черно-белом стиле, на которых Светлана позирует с округлившимся животиком.

TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova 1/4

"Друзья, я хочу поделиться с вами. Я беременна, во второй раз. Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина беременна красивая! Никаких комплексов – ты красивая!" – поделилась радостным событием певица.

TARABAROVA убегала от таксиста через всю улицу. Детали истории в сюжете:

Напомним, что TARABAROVA вместе с мужем Алексеем Бондарем воспитывает сына Ивана. Ранее Светлана Тарабарова показала первые шаги подросшего сына.

Недавно лидер украинской самобытной группы ONUKA Ната Жижченко и ее супруг Евгений Филатов впервые стали родителями. Для многих эта новость стала неожиданностью, ведь артистка скрывала свою беременность.

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