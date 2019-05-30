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TARABAROVA высказалась о российских звездах, которые выступают в Украине

Певица поддерживает гастроли российских звезд в Украине при одном условии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
TARABAROVA
TARABAROVA
Фото: instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова неоднократно посещала зону АТО и выступала перед солдатами. Кроме того, артистка вместе с известным рэпером записала песню-посвящение воинам.

А на днях Светлана Тарабарова сделала неожиданное признание – певица поддерживает выступления российских звезд на территории Украины.

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"Гастроли российских артистов в Украине? Весь шоу-биз, кулуарно, конечно, обсуждает возвращение россиян на украинский рынок (выступление TEMNIKOVA, активность пиар-агентств, промо россиян в наших музыкальных СМИ, "зрада/перемога", кто виноват и что делать?...). Журналисты обращаются за комментами, поэтому решила один раз ответить всем – я "За". Во-первых – здоровая конкуренция только поможет развитию рынка. Во-вторых – запреты ни к чему хорошему не приводят", – считает Тарабарова.

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Однако артистка утверждает, что гастроли артистов из РФ в Украине возможны лишь при введении налога, который будет направлен на развитие украинской армии.

"НО, при одном условии: наша ВР (этого или следующего созыва) должна законодательно ввести налог с проданных билетов российских гастролеров в размере 20%, который будет направлен на развитие украинской армии. Многие украинские артисты сделали и делают свой вклад в обороноспособность страны – так может пришло время и соседям приобщиться к этому делу, как вы считаете? P.S. Ну и конечно гастролеры должны уважать наши законы и территориальную целостность Украины (отсутствие выступлений в Крыму и временно оккупированных территориях)", – заключила певица.

Ранее мы писали, что суд отменил запрет на въезд в Украину Федору Добронравову, однако вскоре он выступил в оккупированном Крыму.

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