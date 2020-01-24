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Тарантино спал в машине, Ди Каприо танцевал брейк, а Питт жил в коммуналке: звезды кино рассказали о начале карьеры

Звезды и режиссер фильма "Однажды в Голливуде" снялись для Los Angeles Times

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Режиссер Квентин Тарантино, актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
Режиссер Квентин Тарантино, актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
Фото: instagram.com/latimes

Нашумевший фильм "Однажды в Голливуде" номинирован на Оскар 2020. Накануне церемонии вручения заветных статуэток, режиссер картины Квентин Тарантино и исполнители главных ролей Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт приняли участие в фотосессии для Los Angeles Times.

Квентин Тарантино объявил о возможном завершении карьеры режиссера, узнайте подробности:

Мужчин позировали для фотографа Джея Л. Кленделина. Кроме того, звезды фильма "Однажды в Голливуде" рассказали в небольшом интервью о начале своей карьеры в кино.

Режиссер Квентин Тарантино, актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
Режиссер Квентин Тарантино, актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
Фото: instagram.com/latimes

Например, 56-летний Квентин Тарантино вспомнил, что в конце 80-х работах в видеомагазине и иногда ему приходилось ночевать в своем автомобиле.

Режиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино
Фото: instagram.com/latimes

В свою очередь, Ди Каприо рассказал, что танцев брейк! "Когда мы переехали в Голливуд, мне постоянно отказывали в кинопробах. Я думаю, это потому, что я тогда был танцором брей-денса и у меня были сумасшедшие стрижки", – вспомнил Ди Каприо.

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Брэд Питт также удивил историей, как в начале карьеры он был одним из восьми парней в одной квартирке, питался фаст-фудом.

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт
Фото: instagram.com/latimes

Напомним, ранее Квентин Тарантино рассказал подробности о сериале "Закон Баунти", который был создан специально для "Однажды в Голливуде".

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