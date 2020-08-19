Тарас Тополя признался, был ли с Alyosha на родах

Артист сам перерезал пуповину

Солист группы "Антитіла" Тарас Тополя эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал о рождении их с Alyosha дочери Марии.

Малышка появилась на свет 15 августа, хотя ранее сообщалось, что девочка должна была родиться еще в начале этого месяца.

"Мы уже ждали, она немного засиделась, но, в конце концов, родилась быстро, обрадовала нас своим криком", – говорит Тарас.

Дочь назвали Мария. По словам Тараса, имя выбрала Alyosha. Тополя признался, что ему очень нравится, как звучит – Мария Тарасовна. Кстати, сам молодой отец на родах присутствовал, хотя и успел на них чудом.

"Уезжал по делам, вернулся и успел перерезать пуповину", – говорит певец.

Alyosha и Тарас Тополя стали родителями в третий раз Фото: instagram.com/alyoshasinger

Старшие братья сестренку приняли тепло, о ревности не идет и речи, даже наоборот.

"В восторге. Старшенький помогает даже сверх меры. Пытается что-то подать, принести. Подержать, погладить", – рассказывает Тополя.

Семья чувствует себя счастливо и в предвкушении приятных забот, которые ждут их ближайшие месяцы. Говорят: теперь их семейная команда укомплектована полностью.

Напомним, Тарас Тополя показал семейное фото с Alyosha и их новорожденной дочкой.

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