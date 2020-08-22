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Эксклюзив

Тарас Тополя: "Родители Аlyosha переехали в Киев и купили квартиру рядом с нами"

Сегодня, 09:00

Недавно у пары родился третий ребенок

Солист известной украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказал, кто помогает им с Alyosha с детьми, ведь совсем недавно у пары родился третий ребенок – дочь Мария. Также супруги воспитывают двоих сыновей – Романа и Марка.

Тарас Тополя с семьей
Тарас Тополя с семьей
Фото: instagram.com/tarastopolia

Тарас признался, что с малышами сейчас им с Alyosha помогают родители.

"Нам очень помогают наши родители. Мой отец со своей женой взял на себя большую часть обязательств по присмотру за детьми, он ответственный за поездки мальчиков на тренировки, помогает по первой нашей просьбе. Также родители Алены (настоящее имя певицы Alyosha – прим.ред.) перебрались из Запорожья в Киев, приобрели квартиру неподалеку от нашей. Они каждый день рядом. Это очень помогает", – говорит Тополя.

Мы также поинтересовались у музыканта, будут ли они с Alyosha в будущем пользоваться услугами няни.

"Если в таком режиме мы выдержим и сможем удержать рабочий темп в наших творческих делах, думаю, что няню не придется задействовать", – говорит Тарас.

Тарас Тополя дал первый комментарий после рождения дочери – смотрите видео:

Ранее Тарас Тополя признался, был ли с Alyosha на родах.

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