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Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha

По словам Тараса Тополи, в их с Еленой отношениях были такие кризисные моменты, когда сдерживали только дети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:21
Тарас Тополя с супругой Alyosha
Тарас Тополя с супругой Alyosha
Фото: instagram.com/tarastopolia

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, как любит проводить свободное время с семьей, и кто их сдерживает, когда в отношениях случаются проблемы.

Тарас Тополя рассказал о воспитании двоих сыновей. Детали в сюжете:

Несмотря на плотный концертный график, Тарас Тополя и Alyosha успевают уделять время воспитанию двух сыновей. Даже когда нет возможности поехать в полноценный длительный отпуск, мужчина собирает всю семью вместе хотя бы на несколько часов.

"В Киеве есть лес Пуща Водица, в котором я с детства отдыхал. Там есть и озера, и источники. Когда хотим отдохнуть, берем машину и выезжаем на пикник, разжигаем огромный костер, ребята у него прыгают, затем тушим его и едем домой", – поделился лидер группы "Антитела" в эфире телеканала "Украина".

По словам Тараса Тополи, в их с Еленой отношениях были такие кризисные моменты, когда сдерживали только дети.

Тарас Тополя и Alyosha
Тарас Тополя и Alyosha
Фото: instagram.com/tarastopolia

"Мы прекрасно понимали, что то сексуальное влечение, страсть – оно все остается, но угасает. А дальше должны быть какие-то вещи, на которых нужно строить союз. В определенный момент люди начинают конфликтовать, они выступают раздражающим элементом друг для друга. Когда двое любящих людей превращаются в антагонистов и выбрасывают друг против друга кучу грязи, а если еще и в известных семьях – пресса это смакует с удовольствием. У нас двое детей, это такой огромный магнит, который держит, потому что мы очень их любим и любые проблемы преодолеваются этой любовью, которая есть между нами. В том числе – любовью к детям и желанием им хорошего будущего", – рассказал Тарас Тополя в интервью "Ранку з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Тарас Тополя и Alyosha снялись в трогательном клипе группы "Антитела" – "Буде син".

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