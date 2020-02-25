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"Тарас Тополя – сын дерева, а жена у него – мальчик, потому что она Alyosha": Руслан Квинта возмущен словами артиста о Go_A

Фронтмен группы "Антитела" резко раскритиковал песню победителей Нацотбора-2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51

22 февраля состоялся финал Нацотбора, в результате которого определился представитель Украины на "Евровидении-2020" – это группа Go_A. А сегодня, 25 февраля, прошла пресс-конференция коллектива, на которой также присутствовал музыкальный продюсер конкурса Руслан Квинта и председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Go_A представит Украину на "Евровидении-2020"
Go_A представит Украину на "Евровидении-2020"
Фото: instagram.com/go_a_band

В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались, как Go_A отреагировали на слова Тараса Тополи, который раскритиковал их конкурсную песню "Соловей", назвав ее "псевдоэтно". Солистка коллектива Екатерина Павленко ответила, что у каждого есть свое мнение.

"У каждого свое мнение. Территория Украины – одна из крупнейших в Европе. Изучая фольклор всей территории Украины, я увидела такую картину, что в каждом регионе свой диалект. Даже взять Сумы и Чернигов – диалекты отличаются. Мы работаем с фольклорным материалом и мы стараемся песни выкопать. И поэтому все диалектизмы, которые встречаются в нашем творчестве, это не потому, что мы захотели и так сделали – так было. И это совсем не похоже на то, что сейчас", – говорит Екатерина.

А вот музыкальный продюсер Нацотбора на "Евровидение-2020" Руслан Квинта резко высказался о заявлении фронтмена группы "Антитела":

"Это все равно, что я бы сказал, что Тарас Тополя – сын дерева, а жена у него – мальчик, потому что она Alyosha", – сказал Руслан Квинта во время пресс-конференции.

Узнайте также подробности закулисья финала Нацотбора на "Евровидение-2020":

"У нас не было цели кого-то задеть и как-то спровоцировать. Если бы они еще весь свой потенциал направили в какое-то творчество... От хейта нет никакой пользы", – добавила солистка Go_A.

Ранее мы также писали, что Руслан Квинта отреагировал на скандал с TVORCHI.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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