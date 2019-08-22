Тарас Тополя вспомнил, как они с женой едва не потеряли ребенка: подробности

Музыкант откровенно рассказал о первой беременности своей супруги Alyosha

Музыкант Тараса Тополя признался, что они с женой, певицей Alyosha, могли потерять ребенка. Об этом фронтмен группы "Антитела" откровенно рассказал во время интервью в рубрике "Кава з перцем".

Оказывается, при первой беременности недобросовестные врачи частной клиники вынудили певицу сделать дорогостоящую процедуру, напугав возможными патологиями плода и даже абортом!

Тарас Тополя с женой и сыновьями Фото: instagram.com/alyoshasinger

И она там прошла очень дорогостоящий анализ околоплодных вод. Там что-то лезли к плоду, делали какие-то определенные манипуляции и затем, в результате этих манипуляций, сказали все же, что все нормально. Но мне кажется, уже спустя определенное время, что это была такая вот отработанная схема – напугать молодую маму и побуждать к определенным процедурам, которые просто так не делают, но да, они достаточно дорогие и для них должны быть какие-то предпосылки.

Интересные подробности жизни Тараса Тополи и коллектива "Антитела" узнайте уже 4 сентября в программе "Зірковий шлях".

Ранее мы также писали, что Alyosha появилась на публике в новом образе.

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