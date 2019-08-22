Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тарас Тополя вспомнил, как они с женой едва не потеряли ребенка: подробности

Музыкант откровенно рассказал о первой беременности своей супруги Alyosha

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32

Музыкант Тараса Тополя признался, что они с женой, певицей Alyosha, могли потерять ребенка. Об этом фронтмен группы "Антитела" откровенно рассказал во время интервью в рубрике "Кава з перцем".

Оказывается, при первой беременности недобросовестные врачи частной клиники вынудили певицу сделать дорогостоящую процедуру, напугав возможными патологиями плода и даже абортом!

Тарас Тополя с женой и сыновьями
Тарас Тополя с женой и сыновьями
Фото: instagram.com/alyoshasinger

И она там прошла очень дорогостоящий анализ околоплодных вод. Там что-то лезли к плоду, делали какие-то определенные манипуляции и затем, в результате этих манипуляций, сказали все же, что все нормально. Но мне кажется, уже спустя определенное время, что это была такая вот отработанная схема – напугать молодую маму и побуждать к определенным процедурам, которые просто так не делают, но да, они достаточно дорогие и для них должны быть какие-то предпосылки.

Интересные подробности жизни Тараса Тополи и коллектива "Антитела" узнайте уже 4 сентября в программе "Зірковий шлях".

Ранее мы также писали, что Alyosha появилась на публике в новом образе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Екатерина Кухар рассказала о страшном инциденте на отдыхе Точная копия мамы! Дочка Елены Кравец очаровала новой фотосессией Потеряла много крови: Ольга Сумская вспомнила сложные роды
беременность Alyosha дети звезд Тарас Тополя
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать

Популярные статьи

Вчера, 16:12Fun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

Вчера, 14:04Travel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

20 августаFun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

20 августаFun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

20 августаТехно

"Тесла" Илона Маска облетела Солнце

20 августаПсихология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 августаFun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

19 августаШоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Новости партнеров

Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Чем так полезна для здоровья калина
Чем так полезна для здоровья калина
10 интереснейших фактов о кофе
10 интереснейших фактов о кофе
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Французский паштет Риет: забытый секрет
Французский паштет Риет: забытый секрет
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей