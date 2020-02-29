"Тартак" нашли замену Александру Положинскому

Экс-фронтмен прокомментировал выбор группы

Не так давно стало известно, что Александр Положинский покинул группу "Тартак". Спустя некоторое время после шокирующей новости, коллектив нашел замену артисту и даже анонсировал первый концерт в новом составе.

Тартак Фото: instagram.com/tartak_ua

В начале февраля известный украинский музыкант, участник группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что уходит из коллектива. На своей странице в Facebook он опубликовал видеобращение, однако истинную причину своего ухода не назвал.

Сейчас в группе "Тартак" сообщили, что уже нашли нового вокалиста, и что вскоре состоится первый концерт в новом составе.

"Группа "Тартак", которая имеет свою историю и свой стиль продолжает свое существование. 29 марта состоится первый сольный концерт-презентация, на котором группа выйдет на сцену с новым фронтменом. Решение было принято всеми участниками группы. Кто именно? Узнаете уже скоро на концерте", – говорится в сообщении группы в социальных сетях.

"Положинский – неизменный солист группы! Думаю с новым солистом группа вряд ли долго просуществует", – выразил свое мнение один из поклонников коллектива.

Примечательно, что сам Александр Положинский одобрил выбор экс-коллег. По его словам, он знает, кто станет новым голосом "Тартака". "Классный парень, я его знаю, давно за ним следил", – написал Положинский в комментариях.

Подробнее об уходе Сашка Положинского из группы "Тартак" смотрите в сюжете:

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