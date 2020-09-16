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Тарзан официально признался в измене Наташе Королевой: "Отвечать буду перед Богом и женой"

Сегодня, 09:49

Мужчина записал видеообращение в соцсети

50-летний супруг известной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, записал откровенное видеообращение, где признался, что изменил своей жене. Ролик Сергей опубликовал на своей странице в Instagram.

Глушко заявил, что действительно имел интимную связь с другой девушкой, но в тот момент был под воздействием "веществ", которыми его "накачали".

"На фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, мою семьи, и самое главное – мою жену, я хочу официально заявить: произошел инцидент. Я изменил своей жене. Я об этом официально говорю. Не буду вторым Михаилом Ефремовым, не буду говорить, что это был не я, это был человек, похожий на меня. Это сделал я. И отвечать за это я буду перед Богом и своей женой. И больше ни перед кем из вас я отчитываться не собираюсь", – сказал Сергей.

INSTAGRAM

После этого Глушко назвал себя "мужиком на 200%", которого "развели" и он "повелся" на обман и провокацию "без всякой любви".

"Любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом. Меня развели, это было сделано намеренно. Предварительно эти…сущности, как говорится, "склеили" меня. Они обладали набором всяких веществ, которые ввели меня в состояние полного "неадеквата". И произошло то, что произошло. Они все это сняли, и тут же пошли по каналам", – заявил артист.

Сергей также уточнил, что одна из девушек заявила о своей беременности от него. Однако, хоть и артист "ничего не помнил", он подчеркнул, что "не допускал того, чтобы это (беременность девушки – прим. ред) произошло".

Напомним, ранее в СМИ сообщили о том, что Наташа Королева подала в суд на некую Анастасию Ш. Якобы девушка со своей подругой пробралась к ним с Сергеем в дом, когда артистка была в отъезде, и украла драгоценности на сумму 5 миллионов рублей. Позже СМИ написали о беременности Анастасии от Сергея и их тайных отношениях. Девушка не стала отрицать интимную связь с Глушко, но заявила, что никакой кражи не было, и Королева написала на нее заявление только "из-за ревности к мужу".

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