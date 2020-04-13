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Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом

Певица находится в реанимации

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:00

Известная 51-летняя певица Татьяна Буланова госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Тем временем еще одну российскую звезду Надежду Бабкину поместили в инфекционный бокс.

По информации издания 7Дней.ru, Татьяна Буланова находится сейчас в реанимации с подозрением на инсульт. Сама же певица утверждает, что чувствует себя уже лучше.

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
Фото: Instagram

"Она находится в реанимации, состояние стабильное. Ей стало лучше. Она под наблюдением врачей. У него было предынсультное состояние. Она пришла сделать МРТ, в результате ее оставили в больнице", – сказано в сообщении.

Также смотрите, какие прогнозы делают звезды касательно коронавируса:

Отметим, что эстрадная звезда попала в больницу еще в субботу, 11 апреля. Врачи утверждали, что говорить о причинах ухудшения самочувствия звезды можно будет только после полного осмотра.

Напомним, российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

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