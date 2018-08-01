Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

TAYANNA показала сексуальный тизер к ее новому хиту "Фантастична жінка"

Певица поделилась откровенными фото, где она позирует на пляже

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
TAYANNA Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak
TAYANNA Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak

Популярная украинская певица TAYANNA готовит к выходу новый сингл "Фантастична жінка", который обещает стать хитом осени. На своей странице в Instagram артистка уже опубликовала видеотизер к песни, а так же несколько новых сексуальных фото. 

"Бо тебе кохає фантастична жінка, І ніхто крім тебе не потрібен їй...", – подписала видео певица.

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

На снимках TAYANNA раскрепощенно позирует в откровенном черном купальнике, демонстрируя шикарный загар и тело.

37355717_652090948497819_4855693349715181568_n
TAYANNA
Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Поклонники артистки восхитились сексуальными снимками и написали ей много комплиментов в комментариях: "Красивый загар", "Ты просто божественная женщина, красивая очаровательная", "Неймовірна! Чекаю на хіт і достойний кліп", "Статуэтка! Точёная", "ПРИСТРАСНА СЕНЬЙОРА... ".

37346993_2140457206225993_93779034655162368_n
TAYANNA
Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Напомним, ранее Татьяна Решетняк уже публиковала несколько откровенные фото в купальнике. Кроме того, TAYANNA снялась в женственной фотосессии для глянца.

Еще несколько материалов по теме:
Наталью Могилевскую раскритиковали в сети Ирина Билык показала фото подросшего сына Настя Каменских удивила снимком без макияжа
певица тизер Татьяна Решетняк TAYANNA
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров