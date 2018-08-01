TAYANNA показала сексуальный тизер к ее новому хиту "Фантастична жінка"

Певица поделилась откровенными фото, где она позирует на пляже

TAYANNA Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak

Популярная украинская певица TAYANNA готовит к выходу новый сингл "Фантастична жінка", который обещает стать хитом осени. На своей странице в Instagram артистка уже опубликовала видеотизер к песни, а так же несколько новых сексуальных фото.

"Бо тебе кохає фантастична жінка, І ніхто крім тебе не потрібен їй...", – подписала видео певица.

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 1 Авг 2018 в 12:02 PDT

На снимках TAYANNA раскрепощенно позирует в откровенном черном купальнике, демонстрируя шикарный загар и тело.

TAYANNA Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Поклонники артистки восхитились сексуальными снимками и написали ей много комплиментов в комментариях: "Красивый загар", "Ты просто божественная женщина, красивая очаровательная", "Неймовірна! Чекаю на хіт і достойний кліп", "Статуэтка! Точёная", "ПРИСТРАСНА СЕНЬЙОРА... ".

TAYANNA Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Напомним, ранее Татьяна Решетняк уже публиковала несколько откровенные фото в купальнике. Кроме того, TAYANNA снялась в женственной фотосессии для глянца.