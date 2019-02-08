TAYANNA представила песню, с которой должна была выступить на Нацотборе на "Евровидение"

Певица также рассказала смысл новой композиции

TAYANNA Фото: пресс-служба

Сегодня состоялась долгожданная премьера нового трека ТAYANNA – "Очі". Удивительная синергия сразу нескольких музыкальных культур, элементы национальной этники, восточные мотивы и сложнейшие вокализы – все это присуще новой композиции певицы из будущего альбома "Фантастична жінка". Отметим, что с этой композицией певица должна была выступить в полуфинале Нацотбора на "Евровидение 2019", но TAYANNA в последний момент отказалась в нем участвовать.

"Эта песня о чародейке, которая живет в каждой женщине, настоящая магия, которая кроется в ее глазах. Мужчины очень часто обращают внимание на них, поэтому мне захотелось рассказать о сверхъестественной женщине, женщине-чародейке, которая одним взглядом излучает любовь и силу в своей слабости", – комментирует премьеру TAYANNA.

Саунд-продюсером сингла выступил Виталий Телезин, известный по своей работе над предыдущим альбомом певицы "Тримай мене", признанный музыкальными критиками "лучшим украинским релизом 2017 года", и хитом-блокбастером "Фантастична жінка", который занимал лидирующие позиции в украинских радиочартах.

9 марта в клубе Bel’Etage состоится концерт-презентация нового альбома TAYANNA, где примут участие известные исполнители и музыканты: Alekseev, Kadnay, Laud, группа Luiku, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Руслан Квинта и Миша Марвин.

Ранее мы сообщали, как на отказ TAYANNA участвовать в Нацотборе отреагировал его музыкальный директор – Руслан Квинта.

Как группа KAZKA готовится к Нацотбору на Евровидение 2019, смотрите в видео ниже:

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