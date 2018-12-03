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TAYANNA прокомментировала возможное участие в нацотборе на "Евровидение-2019"

Певица встретилась со студентами во Львове, где недавно дала сольный концерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Последний день осени TAYANNA провела во Львове, где дала сольный концерт. Накануне выступления певица приехала в один из старейших ВУЗов Украины – Львовский национальный  университет им. И.Франко по приглашению студентов и педагогов.

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Концерт TAYANNA во Львове
Фото: пресс-служба

Там же артистка ответила на интересующих многих вопрос касательно "Евровидения": пойдет ли в третий раз и какой вклад в историю этого международного музыкального конкурса она хотела бы внести.

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Встреча TAYANNA со студентами
Фото: пресс-служба

"Почему-то наши артисты боятся идти на конкурс с украиноязычной песней. Почему другие страны поют на родном языке и не думают, что их там кто-то может не так понять или как-то не так оценят? Пожалуй, самым главным вкладом это было бы впервые представить Украину на "Евровидении" с песней на украинском. В прошлом году у нас с командой была такая позиция и в этот раз мы также будем придерживаться этой цели, если все же решу принять участие в нацотборе", – поделилась со студентами TAYANNA.

Кроме этого, певица анонсировала сольный концерт в Киеве, который запланирован на 9 марта 2019 года. 

Напомним, TAYANNA будет присылать поклонникам личные письма, написанные от руки. Ранее TAYANNA рассказала об отношениях с бывшим мужем. 

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Источник: "Сегодня"
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