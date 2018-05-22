TAYANNA рассказала, будет ли она участвовать в нацотборе на Евровидение-2019

Певица выступила на концерте "Ліга зірок"

TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" украинская исполнительница TAYANNA прокомментировала, будет ли она участвовать в национальном отборе на Евровидение в следующем году.

"Не буду участвовать больше никогда, просто не хочу". TAYANNA

Как известно, певица дважды пыталась завоевать право представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение", но оба раза занимала второе место в национальном отборе.

Напомним, TAYANNA приняла участие в грандиозном шоу "Ліга зірок", которое 26 мая в 18:00 покажет канал "Украина". С праздничной сцены также зажигать Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, Сергей Бабкин, TARABAROVA, Даша Астафьева, TAYANNA, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumbero's, а также специальный гость – британский певец, автор хитов "Love Me Again" и "Blame" Джон Ньюмен.

Также мы сообщали, что Джон Ньюмен добирался в Киев на концерт "Ліга зірок" 30 часов.

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Итоги Евровидения-2018 смотрите на видео ниже:



