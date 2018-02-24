TAYANNA рассказала о творческих амбициях и съемках ню

Украинская певица TAYANNA, которая участвует в финале нацотбора на Евровидение, рассказала "Сегодня" о своей пластинке, творческих амбициях, семейных ценностях и съемках ню.

— Tayanna, в прошлом году вы презентовали альбом "Тримай мене", который музыкальные критики назвали одним из лучших украиноязычных релизов года. А как вы сами охарактеризовали бы пластинку?

— Это мой первый украиноязычный альбом, я работала над ним год. В него вошли семь треков, каждый из которых совершенно не похож на предыдущий. Каждая песня — будто новый день, а известно, что новый день сродни новому дыханию и наполнен новыми красками. Иногда мы шутим, что выпустили альбом, в котором каждая песня соответствует одному дню недели (улыбается). В треках альбома "Тримай мене" слушатель может отследить мои гуцульские корни. Музыка и слова отображают национальный колорит Карпат: в них слышатся и журчание горных рек, и шепот гор. Весь этот микс Алан, как главный вдохновитель, направлял в правильное звучание. Он четко понимал, с кем и какой трек делать.

— Что нового или неожиданного для себя вы открыли, начав работу с Аланом Бадоевым?

— По сути, для меня работа с Аланом — это как новая жизнь, потому что его стиль работы и отношение к творчеству и к людям кардинально отличаются от моих прошлых опытов работы с продюсерами. Его подход к работе — это свет и вера в успех, это любовь к людям, бесконечный поток творчества и безумных идей. Одним словом, он вдохновитель! Алан для меня всегда разный, он до сих пор загадка. В работе и вне работы он не отличается — все тот же мистик, за которым интересно наблюдать и внимать его советам.

— В свое время вы работали бэк-вокалисткой. Что было для вас самым сложным?

— Я делала любимое дело — пела, и это было главным для меня. Тот период принес мне много опыта и множество знакомств. Это было начало 2000-х. Период очень насыщенный: мы много выступали, принимали участие в записях разнообразных новогодних огоньков, где с нами на одну сцену выходили и другие артисты — как украинские, так и российские. Поэтому удалось познакомиться со многими. Среди них — Руслана, Ирина Билык, Тина Кароль, Кристина Орбакайте, Анастасия Стоцкая, Валерий Сюткин, группы ВИА "Гра", "Ума Турман", "Сливки". Кстати, я очень подружилась с Кариной Кокс. Помню, тогда с российскими коллегами было очень интересно разучивать украинские песни. Например, с дуэтом "Непара" мы выучили "Червону руту", а с Катей Лель и с группой "Отпетые мошенники" — "Розпрягайте хлопці коней". Это было незабываемо! Но самое главное, что я вынесла для себя — я никогда не позволю себе переступить через человека и не пойду по головам ради успеха.

— А есть еще грани, через которые вы не можете переступить даже ради искусства? Для некоторых певиц это, например, эротические фотосессии.

— Захочу — снимаюсь ню, но только при условии эстетичной съемки, без вульгарщины и банальщины; захочу — не снимаюсь: это все слишком поверхностно. В своем творчестве я людям душу обнажаю. Вот что для меня серьезно.

— Какие у вас амбиции?

— Наверное, все музыканты, которые горят своим делом, хотят получить статуэтку самой престижной музыкальной премии в мире. Но я хочу большего. В первую очередь я хочу, чтобы моя музыка лечила людей, чтобы она была услышана и не была просто однодневной попсой. Хочу, чтобы мои правнуки гордились мной, и чтобы мои песни стали вечными хитами — как, например, песня Уитни Хьюстон I will always love tou (улыбается). Безусловно, есть желание гастролировать со своей музыкой по всему миру и знакомиться с новыми культурами, вдохновляться красотой мира. Также для меня очень важны семейные ценности. Я не могу полностью утонуть в карьере: мне важно знать, что меня дома любят и ждут.

Напомним, Яна Прядко, Леонид Колосовский и Владимир Бебешко оценили финалистов Нацотбора на Евровидение-2018.

Накануне финала Нацотбора на Евровидение-2018 телевизионный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал "Сегодня" о своем фаворите.