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TAYANNA рассказала всю правду об отношениях с Филиппом Коляденко

Певица призналась, кто стал инициатором разрыва

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
TAYANNA и Филипп Коляденко
TAYANNA и Филипп Коляденко
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/philipp_kolyadenko

Украинская певица Татьяна Решетняк, которая недавно призналась, для кого пишет свои песни, пришла на шоу Слава +, еженедельно выходящее на YouTube-канале "Люкс ФМ", и рассказала о роли бывших мужчин в ее жизни.

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Во время интервью украинская певица не стала скрывать правду о своих прошлых отношениях и чувственно рассказала о романе с участником группы KADNAY, Филиппом Коляденко, которого очень любила.

Популярная исполнительница опровергла слухи о разрыве, инициатором которого был Филипп. Татьяна призналась, что эти длительные отношения завершила именно она. И хотя такое окончание отношений с Филиппом далось ей очень тяжело, для селебрити это была вынужденная жертва, на которую она должна была пойти.

TAYANNA
TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Когда ты понимаешь, что мужчина моложе тебя и у него впереди целая жизнь для развития, для поиска себя, для самосовершенствования. И когда ты понимаешь, что ты тяготишь человека собой, семьей, ребенком, а он к этому еще не готов", – рассказала певица.

По словам артистки, свое решение она обдумывала в течение 2 месяцев и больше не хотела продолжать отношения, ведь потом дорогого человека отпускать было бы еще труднее.

"Я просто его отпустила и поняла, что так будет лучше для нас обоих. Он еще молодой, ему надо еще погулять, пописать песни, поездить на концерты, побросаться мокрыми майками в девушек. У нас были неземные ощущения и чувства, ведь Филипп очень меня вдохновлял. Однако нельзя быть эгоистом, надо отпускать, когда внутренне чувствуешь, что человеку нужна свобода", – говорит звезда.

Кстати, именно во время романа с Филиппом TAYANNA написала песню "Фантастична жінка", которая до сих пор звучит в наушниках многих ее поклонников.

Ранее мы писали, что TAYANNA рассказала, в чем секрет ее стройной фигуры.

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