TAYANNA с Аланом Бадоевым снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала

В этом номере Алан Бадоев стал приглашенным главным редактором

TAYANNA и Алан Бадоев. Фото: пресс-служба

Героями обложки сентябрьского номера мужского журнала XXL стали известный режиссер Алан Бадоев и певица TAYANNA, которая недавно дала интервью Сегодня.Lifestyle.

Эта обложка первая для творческого тандема. Кроме совместного фото, откровенным стало и интервью героев.

Примечательно то, что в этом номере Алан Бадоев стал приглашенным главным редактором и без лишних стеснений провел нескромный разговор с певицей TAYANNA о сексуальности, эротических запахах, о главном мужчине в ее жизни и не боится ли она стареть:

"Старение придумали люди, которые боятся морщин. Но красота не уходит. Если есть тот самый внутренний храм, о котором мы с тобой, Алан, говорим, то каждая твоя морщина, каждое изменение твоей формы органично и невероятно привлекательно", – делится TAYANNA.

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В заметках редактора режиссер рассказал о своем самом безумном поступке, почему любит бывать в одиночестве, а также о самом знаменательном моменте в его жизни:

"Безусловно, это рождение моего ребенка, моей дочери Лолиты. Это самое большое открытие для меня, потому что тогда я был очень молод и, возможно, не готов к этому событию, но сердцем очень ждал его".

Также, Алан Бадоев поделился с читателями личной подборкой мировых киношедевров, которые повлияли на него как на профессионала своего дела.

К слову, певица TAYANNA уже давно является музой Алана Бадоева. Первым результатом их совместной работы стал выход EP "TAYANNA. Портреты". В него вошло пять треков, каждый из которых был экранизирован Бадоевым. 2017 год ознаменовался несомненной победой TAYANNA на престижной музыкальной премии M1 Music Awards, где она получила звание "Прорыв года". В феврале 2018 года с зажигательным треком "Леля" стала серебряным призером Национального отбора на конкурс "Евровидение", а в мае месяце этого года TAYANNA стала двукратной обладательницей премии "Золотая Жар-птица" в номинациях "Певица года" и "Клип года".