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TAYANNA трогательно спела в компании детей на ВДНХ: фото

Сегодня, 17:00

Артистка появилась в стильном летнем наряде

Популярная певица TAYANNA выступила на ВДНХ в Киеве. Артистка исполнила свой новый сингл "Жіноча сила" из нового мини-альбома, который вышел в июне.

TAYANNA спела специально для съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" ко Дню Независимости, которое выйдет 24 августа на телеканале "Украина".

"Для меня женская сила – это безусловная любовь, которая творит чудеса. Это творческая энергия, которая управляет всем миром. Когда женщина наполнена любовью, когда она живет в гармонии, когда знает, чего хочет, и имеет не эгоистичные цели, она на многое способна", – рассказала TAYANNA на съемочной площадке телеканала "Украина".

TAYANNA на съемках шоу
TAYANNA на съемках шоу "З Днем народження, Україно!"
Фото: пресс-служба

Для выступления певица выбрала плиссированное платье нежно-желтого цвета от украинского бренда. Низ наряда имеет асимметричный крой и открывает ножки певицы. Дополняют образ босоножки на прозрачных каблуках и лаконичные украшения.

Вместе с певицей в постановке приняли участие дети, которые танцевали, пели и играли с огромными воздушными шариками и мыльными пузырями. Увидеть выступление TAYANNA зрители смогут в грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа.

TAYANNA
TAYANNA
Фото: пресс-служба

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, групп MOZGI и KADNAY.

Кто еще из звезд примет участие в шоу "З Днем народження, Україно!" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале "Украина"!

Напомним, что ранее популярная певица Тина Кароль спела в киевском метро, удивив поклонников.

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