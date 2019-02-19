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Тайна раскрыта: как назовут будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские ожидают девочку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: https://twitter.com/KensingtonRoyal
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: https://twitter.com/KensingtonRoyal

До рождения ребенка Меган Маркл и принца Гарри остается совсем немного – герцогиня Сассекская ожидает появления первенца в апреле этого года. В западной прессе появилась информация от источников в королевском дворце. Стал известен пол ребенка – это девочка, а также возможное будущее имя малышки – Виктория, в честь покойной матери Елизаветы II, королевы Виктории. Ее также называли королева-мать.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: AFP

Впрочем, сами герцоги Сассекские эту информацию не комментируют. Даже не подтверждают пол малыша. Ранее в СМИ писали, что в случае появления девочки принц Гарри даст ей имя своей матери – леди Дианы. 

Новые интересные подробности личной жизни принца Гарри и его жены Меган появляются в СМИ едва ли не каждый день. Ранее распространились слухи, что герцог и герцогиня Сассекские ожидают двойню. Как сообщил инсайдер британскому изданию Express, Меган родит двоих детей, Гарри проговорился лично в беседе с одним из друзей. Также отмечается, что уже известен пол детей – и это девочки. К слову, обсуждать то, что Меган может быть беременна двойней, стали после того, как герцогиня появилась на одном из светских мероприятий. Внимание экспертов привлек немаленький живот жены принца Гарри, и это всего на пятом месяце.

Ранее известный журналист жестко высказался о Меган Маркл.

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Источник: Сегодня
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