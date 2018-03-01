Тайная любовь и гонки на ускорение: Тина Кароль выпустила клип на новую песню

Сегодня, 11:04

Раллийная машина дрифтила вокруг певицы на скорости 130 км в час

Кадр из видео
Кадр из видео

Тина Кароль выпустила клип на новую песню "Все во мне" из своего visual album "Интонации", премьера которого состоится 8 марта.

Музыкальный фильм "Интонации Тины Кароль" – это visual album, в него вошли видеоклипы на песни из одноименного альбома певицы и ее откровенное интервью. Всего за два месяца после релиза, альбом "Интонации" получил статус мультиплатинового. Его прослушало более 2 000 000 интернет-подписчиков на стримминг-платформах Apple Music и Google Play.

"Все во мне" стал первым клипом из фильма "Интонации Тины Кароль", видеоработа была выложена на Youtube -канал певицы ровно за неделю до премьеры самого фильма.

"Все во мне" – одна из самых сильных песен в новом альбоме Тины Кароль, видеоработа на нее вышла эмоционально яркой и пронзительной по своему смыслу. В фильме певица признается, что песня "Все во мне" была посвящена ее тайной любви.

Кадры в клипе, где певица на большой скорости едет на раллийном авто – скорее символ опасности отношений между мужчиной и женщиной, нежели просто гонка с преодолением коварных поворотов. Раллийная машина дрифтила вокруг певицы на скорости 130 км в час, поднимая вокруг нее огромные клубы пыли.

Известно, что певица увлекается дрег рейсингом, то есть гонками на ускорение и ездой на очень большой скорости.

Всеукраинский тур Тины Кароль в поддержку нового альбома "Интонации" стал самым масштабным в истории украинской поп-музыки. В рамках тура певица выступит в 35 городах Украины, дав более 70 концертов. Весной Тина Кароль даст 10 концертов на бис, в Киеве певица выступит 24 и 25 апреля во Дворце "Украина".

Напомним, на съемках вокального проекта Тина Кароль появилась в наряде от японского бренда Atsuko Kudo, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру.
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Источник:

"Сегодня"

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