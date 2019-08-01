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Тайная вечеринка: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили "лагерь миллиардеров"

Герцоги Кембриджские отдыхали в обществе голливудских звезд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми ушли в отпуск до сентября, это не помешало герцогам посетить закрытую вечеринку миллиардеров на итальянском острове Сицилия. 

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку. Детали в сюжете:

Как сообщает издание The Daily Mail, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями на ежегодном событии под названием Google Camp. Герцоги находились в обществе голливудских звезд - Тома Круза, Брэдли Купера, Леонардо Ди Каприо, Приянкой Чопрой и других. 

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Также уточняется, что в интернет не попала ни одна фотография с мероприятия, поскольку гостям было запрещено делать снимки и видео. Известно лишь, что на территории, где проходила закрытая вечеринка, было поле для гольфа, несколько бассейнов, теннисный корт, а также - один из самых крупных спа-центров Европы. Ко всему, у звезд и герцогов была возможность прокатиться на роскошных яхтах. 

Ранее мы также писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям разозлили британцев.

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Источник: The Daily Mail
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