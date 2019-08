Тайны короля поп-музыки: что еще вы не знали о Майкле Джексоне

Самые необычные факты из жизни музыкальной легенды

Майкл Джексон Фото: Getty Images

28 августа 1958 году на свет появился культовый поп-певец Майкл Джексон. Сегодня ему бы исполнился 61 год, но судьба распорядилась иначе и 25 июня 2009 года его тело нашли бездыханным. Официальная причина смерти – передозировка лекарственными препаратами. Многие поклонники до сих пор не верят в кончину кумира и считают, что его смерть – постановка чистой воды. Так это или выдумки миллионов фанатов – неизвестно! Фактом лишь остается то, что вокруг жизни Майкла существует много загадок.

В честь дня рождения культового певца Сегодня.Lifestyle собрали его главные тайны жизни, которые лишь подтверждают тот факт, что Майкл Джексон был особенным человеком с необычными привычками и желаниями. Его диковинный и эксцентричный характер оставил отпечаток на творчестве. Его песни и танцы уже стали легендой целой эпохой.

Отбеливание кожи и болезнь витилиго

Несмотря на то, что весь мир запомнил Майкла белокожим, его натуральный цвет – темный, ведь певец афроамериканец. Поговаривают, что он настолько ненавидел свое происхождение, что был готов избавиться от него любыми путями.

Майкл Джексон в юности до пластических операций Фото: Getty Images

Но врач звезды часто опровергал эти слухи и уверял, что отбеливание кожи Джексону было необходимо из-за болезни витилиго (нарушение пигментации и образование на коже пятен молочного оттенка, – Ред.). В 2001-м году певец решил вернуть себе натуральный цвет лица, но это уже было невозможным из-за большого количества принятых лекарств.

Белые носки и одна перчатка

Особенной была не только внешность поп-короля, но и его стиль. Однажды в своей автобиографии Майкл впервые рассказал про появление таких вкусовых предпочтений в стиле:

"Одна перчатка – типична для шоу-бизнеса. Мне очень нравится носить ее. Также мне нравится быть родоначальником новых направлений, но я не мог представить, что приживутся мои белые носки. Не так давно носить белые носки считалось крайне неприличным. Они были в моде в 50-е годы, а в 60-х и 70-х в белых носках даже в гроб не клали".

Ко всему, к интересному факту также можно отнести еще один момент – Майкл пожимал руки трем президентам Америки, не снимая своей легендарной перчатки.

Знаменитая белая перчатка Майкла Джексона Фото: Getty Images

Майкл Джексон любил троллить журналистов

Когда популярность певца достигла невероятного пика, а пресса пыталась выведать все о жизни звезды, Майкл Джексон решил масштабно пошутить. Он лег в барокамеру во время экскурсии в музее и поручил своему помощнику Френку Дилео передать снимки журналу Time, сопроводив историей о том, что поп-король спит в барокамере, дабы прожить до 150 лет. Шутка удалась и Майклу это понравилось, он даже продолжал "подкидывать" прессе подобные не правдивые истории.

Скандал в отеле Берлина с сыном

Этот громкий скандал и один их самых непонятных поступков культового исполнителя до сих пор вызывает недоумение! Находясь в одном из берлинских отелей, Джексон вышел на балкон, под которым его ждали поклонники, и, держа сына Бланкета одной рукой, начал размахивать малышом на высоте пятого этажа. Сам Джексон потом заявил, что ничего плохо не сделал, ведь поклонники требовали показать сына, что он и сделал.

Лучший друг Майкла – шимпанзе

Еще в начале 80-х Майкл Джексон приобрел себе в исследовательской лаборатории в Техасе шимпанзе по прозвищу Баблз. Они с питомцем носили одинаковые наряды и повсюду появлялись вместе. На известном ранчо "Неверленд" Баблс даже спал в детской кроватке, ел за обеденным столом и использовал личный туалет Майкла.

Майкл Джексон и его шимпанзе Баблз Фото: Getty Images



Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года от передозировки лекарственными препаратами. Врач Конрад Мюррей, действия которого, по мнению следствия, привели к гибели певца, был осужден на четыре года. В том же году был выпущен фильм "Майкл Джексон: Вот и все", который был посвящен подготовке к несостоявшемуся туру музыканта "This Is It".

