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Тайны закулисья: Ани Лорак заинтриговала новым снимком с молодым бойфрендом

Украинская певица больше не скрывает отношения с 26-летним Егором

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: facebook.com/AniLorak

Украинская певица Ани Лорак больше не скрывает свои отношения с новым возлюбленным - саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Всего день назад 26-летний бойфренд поделился трогательным фото их нежного поцелуя, а теперь и сама звезда опубликовала совместный кадр. 

Смотрите короткое видео о новом возлюбленном Ани Лорак:

На совместном снимке, который Ани Лорак запостила в Instagram, звездная пара позирует в гримерке. Скорее всего, Егор приехал поддержать возлюбленную перед концертом. А сама Каролина запечатлена в халате и уже с гримом. 

Ани Лорак с 26-летним возлюбленным Егором Глебом
Ани Лорак с 26-летним возлюбленным Егором Глебом
Фото: facebook.com/AniLorak

Судя по комментарием, которые подписчики оставляют под постом, бурный роман с младшим за Ани Лорак мужчиной они считают недоразумением. Также фанаты остерегают любимую певицу от новых разочарований, ведь Егор в прошлых отношениях с украинской певицей TAYANNA зарекомендовал себя не с лучшей стороны. 

Напомним, что новый возлюбленный Ани Лорак ранее состоял в отношениях с еще одной популярной певицей - TAYANNA. Вскоре артистка откровенно рассказала о своей семейной жизни с бывшим мужем Егором Глебом

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