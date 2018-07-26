Раскрыт тайный Instagram-аккаунт принцессы Беатрис

Об этом стало известно благодаря модели Карли Клосс

Принцесса Беатрис. Фото: AFP

По чистой случайности в сети обнаружили тайный Instagram-аккаунт внучки королевы Елизаветы II, принцессы Беатрис Йоркской. К слову, у младшей сестры Беатрис – принцессы Евгении – есть собственная страничка в популярной соцсети, более того, она открыта и фото находятся в общем доступе.

Отметим, что долгое время у 29-летней принцессы не было официального аккаунта. Но после того, как супермодель Карли Клосс разместила в своих Instagram-сторис фото с Беатрис, стало понятно, что у девушки все же есть своя страничка в социальной сети.

Фото: скриншот

Карли запечатлела тот момент, когда она сообщала друзьям и близким о помолвке. Сделав скриншот экрана, модель опубликовала его в Instagram. Среди них была и реакция принцессы Беатрис.

Однако, оказалось, что профиль принцессы закрыт, а подписчиков на нем, по сравнению с другими, мало – всего 651.

Напомним, Карли Клосс выходит замуж за родственника Дональда Трампа. Жених модели – родственник Дональда Трампа. Он родной брат зятя президента США Джареда Кушнера.

Ранее мы сообщали, принцесса Беатрис появилась на Met Gala.