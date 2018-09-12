"Тебе нужны крылья": Джамала презентовала новый клип

Герои борются со своими страхами и неуверенностью, побеждают их и становятся победителями

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица Джамала, которая недавно отпраздновала свое 35-летие, растрогала поклонников премьерой нового видеоклипа на песню "Крила". О новом видеоролике артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Режиссером клипа выступила Анна Копылова. По сюжету герои борются со своими страхами и неуверенностью, побеждают их и становятся победителями.

"На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые минуты, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему мне достаются самые сложные испытания. Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?". В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь то вера, ангел или любимый человек рядом", – цитирует издание Vogue слова Джамалы.

Отметим, что съемки проходили в столице Украины на необычных локациях: на заводе "Кузница на Рыбацком", в Национальном художественном музее Украины, во Дворце культуры им. С.П. Королева и на одной из улиц Дарницкого района.

Напомним, недавно Джамала поделилась яркими фото со съемок нового клипа на песню "Крила".