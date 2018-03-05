Текила, скутер и неприличный жест: 72-летняя Хелен Миррен зажгла на "Оскаре"

В Лос-Анджелесе уже завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018", давно стали известны имена всех триумфаторов. Многим премия запомнится благодаря ярким нарядам звезд, забавным моментам на мероприятии и не только.

"Гвоздем программы" прошедшего меропрития стала 72-летняя Хелен Миррен. Актриса буквально "взорвала" Сеть и стала настоящей изюминкой "Оскара-2018".

Фото: AFP

Фото: AFP

Начнем хотя бы с того, что Хелен попробовала себя в роли модели, представлявшей на сцене ценный приз от ведущего вечера Джимми Киммела за самую короткую речь на "Оскаре". Призом оказался скутер стоимостью 17 999 долларов.

Вторым, не менее забавным моментом стало селфи актрисы с ее подругой, композитором Дайан Уоррен. Фото, на котором женщины улыбаются и показывают средний палец быстро набрало популярность в Сети.

Фото: AFP

Фото: AFP

Twitter-бомбой стал снимок Хелен, которая на красной дорожке решила выпить рюмочку текилы. Пользователи Сети пришли в восторг от такого расслабленного и непосредственного поведения 72-летней актрисы и уже распространили снимок с Миррен по всей соцсети.

Фото: скриншот Twitter

"Хелен Миррен, пьющая текилу на красной дорожке – это все, что мне нужно было в жизни", – пошутила одна из пользователей Twitter.

"Пьет рюмочку текилы на красной дорожке. Я уже говорила, что люблю эту женщину?", – подписала фото другая поклонница актрисы.

"Лучшее фото вечера. Хелен Миррен пьет текилу на красной дорожке. Сестра по духу", – не менее забавно подписала свой твит американская актриса Кендис Кейн.