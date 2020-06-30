Телеведущая Анна Панова о крестинах: "Хотели заручиться поддержкой высших сил для нашей дочери"

Ведущая новостей "Сегодня" рассказала о крестинах в условиях карантина

28 июня в семье популярной ведущей новостей "Сегодня" на канале "Украина" Анны Пановой состоялось радостное и сакральное событие – таинство крещения дочери Миланы. Напомним, что в конце марта украинская телеведущая впервые стала мамой.

Анна Панова поделилась, что в условиях жесткого карантина окрестить дочь раньше не получалось, но и дальше откладывать не хотели.

"Крестины Миланы состоялись в день, когда ей исполнилось 3 месяца. Хотелось совершить таинство раньше, но мешал жесткий карантин. И хотя вирус никуда не делся, решили не откладывать: мы действительно верим в глубокий сакральный смысл крестин, поэтому хотели заручиться поддержкой высших сил для нашей дочери. Церковь выбирали тихую и уютную, чтобы не было шумно и людно. Храм Преображения Господня в Ворзеле под Киевом облюбовали с первого взгляда", – рассказала телеведущая.

Телеведущая Анна Панова крестила дочь Фото: телеканал "Украина"

Панова отметила и то, что она тщательно думала над тем, кого пригласить крестными родителями для 3-месячной Миланки, ведь они станут духовными наставниками ребенка на всю жизнь. А вот праздновали в тесной компании друзей и ближайших родственников.

"Крестные родители Миланы – наши с мужем коллеги, совсем не медийные личности. Получилось необычно: крестный с моей стороны, а крестная – со стороны Александра. Их выбирали тщательно и вдумчиво, ведь это не просто компания для семейных застолий – это духовные родители для нашей дочери", – отметила Анна Панова.

Телеведущая Анна Панова крестила дочь Фото: телеканал "Украина"

Также телеведущая призналась, что больше всего была тронута неожиданным подарком, который сделал муж для дочери по случаю ее крещения: "Мой муж написал и посвятил дочери стихотворение – это стало трогательным сюрпризом для всех, и для меня тоже".

Ранее сообщалось, что телеведущая Анна Панова вернулась в эфир после рождения дочери.

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