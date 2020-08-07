Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Телеведущая Иванна Онуфрийчук о предстоящем торжестве: "Я хочу устроить настоящую свадьбу мечты!"

Сегодня, 18:29

Телеведущая поделилась подробностями предстоящей свадьбы

Ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук выходит замуж. Ранее обольстительной красотке приписывали роман с завидным холостяком Иракли Макацария, но совсем недавно ведущая публично познакомила со своим женихом. О ее любимом известно не много. Он родом из Казахстана, а познакомилась пара почти два года назад в Испании.

Сегодня.Lifestyle пообщались с Иванной и расспросили, когда и где влюбленные планируют свадьбу, о каком платье мечтает невеста и где пара планирует жить.

Иванна Онуфрийчук с возлюбленным
Иванна Онуфрийчук с возлюбленным
Фото: пресс-служба

Иванна, за твоим громким празднованием дня рождения наблюдала вся страна, а также радовалась той новости, что ты выходишь замуж! Поздравляем! Расскажи, что уже известно о свадьбе – когда, где, в каком формате?

Спасибо за ваши поздравления. Пока мы не определились с точной датой, но могу сказать, что это будет в следующем году. Очень хочется, чтобы уже было тепло. Моя мечта — провести свадьбу на побережье Франции или Италии, но точных деталей и формата мы еще не придумали.

Сколько дней будете отмечать свадьбу, если день рождения гуляли три дня?

Я бы гуляла и месяц (смеется). Праздники с моими друзьями и родными – это всегда весело, ярко и незабываемо! Хотелось бы, чтобы мероприятие было несколько дней. Точно могу сказать, что присутствовать будут только самые близкие нам люди.

Иванна Онуфрийчук с родными и близкими друзьями
Иванна Онуфрийчук с родными и близкими друзьями
Фото: пресс-служба

Какие традиции обязательно будут на свадьбе, без чего ты ее себе не представляешь?

Некоторые элементы украинской свадьбы обязательно будут, я выросла на украинских традициях в деревне и не смогу обойтись без них. Точно не представляю этого праздника без очень давнего свадебного обычая – снятия фаты. Мама невесты снимает фату и одевает ей на голову платок, что символизирует начало семейной жизни. Эта традиция является прекрасной и очень трогательной.

Платье невесты – будешь покупать или шить? Сколько нарядов будет на свадьбе?

Многие дизайнеры предложили мне свои услуги по пошиву, поэтому, думаю, буду шить по индивидуальному заказу с эксклюзивным дизайном. Но какое именно платье и сколько их будет у меня на свадьбе, я пока не определилась. Сейчас я только знакомлюсь с дизайнерами свадебных платьев и просматриваю каталоги, чтобы определиться.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

Твоя будущая свадьба будет такой, о которой ты мечтала с детства? Как такую свадьбу намечтать, поделись с нашими читательницами.

Да, я хочу устроить настоящую свадьбу мечты, ведь это особый день для меня, моих близких и для нашей будущей семьи. Как намечтать? Ставить себе цели и ежедневно идти к их осуществлению. Постоянно представлять, визуализировать то, о чем вы мечтаете. Запомните: нет таких желаний, которые невозможно воплотить в жизнь. Главное – верить!

Будут ли звездные гости? Кого планируете пригласить?

На моем дне рождения выступали MONATIK и Иван Navi. Их выступления невероятно понравились гостям и мне. Уверена, мы выберем артистов и на свадьбу, под которых можно будет горячо потанцевать и повеселиться.

День рождения Иванны Онуфрийчук
День рождения Иванны Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

Твой жених родом из Казахстана. Чьих родственников, друзей будет больше на свадьбе?

Я думаю, мы организуем все так, чтобы с нами рядом были только близкие люди. А кого будет больше – не так важно. Будут те, кто нас любит, болеет за нашу любовь.

Ты уже знакома с семьей своего возлюбленного? Где будете жить после свадьбы?

Мой жених родился в Казахстане, но живет в Швейцарии. Поэтому сейчас я учусь жить на две страны. Я уже знакома с мамой и сестрой своего мужчины. Мы сразу нашли общий язык. Они очень хорошие люди и сразу меня полюбили.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

Напомним, ранее телеведущая Иванна Онуфрийчук рассказала об уходе за собой и позитивном настрое в самоизоляции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бруклин Бекхэм показал, как делал предложение Николе Пельтц: фото Свадьба принцессы Беатрис: опубликованы первые фото с тайного венчания в Виндзоре Мисс Украина Вселенная-2014 Анна Андрес вышла замуж за французского миллионера – фото
свадьба телеведущая Иванна Онуфрийчук
Реклама

Новости партнеров

Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Фото Гогена Солнцева с женой и любовницей всколыхнуло интернет
Фото Гогена Солнцева с женой и любовницей всколыхнуло интернет
Дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів
Дієтолог назвала найшкідливіший маринад для шашликів
Синці під очима у дітей: 6 основних причин
Синці під очима у дітей: 6 основних причин

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Шоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

Сегодня, 11:11Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 10:42Шоу-бизнес

Умер 21-летний сын Виктора Павлика

Сегодня, 09:42Events

Именины Анны 7 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 09:17Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Сегодня, 07:30Психология

Самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин: таких только три

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Тина Кароль рассказала, вернется ли ее сын в Лондон на учебу

Вчера, 08:29Техно

Память обесценивается: SSD диски рухнули в цене

Вчера, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

5 августаПсихология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

5 августаШоу-бизнес

Гашишное масло в машине и кокаин в крови: прошел суд над Михаилом Ефремовым

5 августаFood

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

5 августаEvents

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

5 августаШоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

5 августаFun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Новости партнеров

Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Открылась электронная библиотека книг Президента Туркменистана
Открылась электронная библиотека книг Президента Туркменистана
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»
Знаменитости, по вине которых погибли люди: Якубович и другие
Знаменитости, по вине которых погибли люди: Якубович и другие
Шість ознак того, що ви — вразливий нарцис
Шість ознак того, що ви — вразливий нарцис
10 трогательных фото мам и дочерей во время родов
10 трогательных фото мам и дочерей во время родов
Два крупных испанских производителя сидра используют блокчейн
Два крупных испанских производителя сидра используют блокчейн
Чрезвычайная жара. Как уберечься и облегчить свое состояние 
Чрезвычайная жара. Как уберечься и облегчить свое состояние 

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять