Телеведущая Иванна Онуфрийчук о предстоящем торжестве: "Я хочу устроить настоящую свадьбу мечты!"
Телеведущая поделилась подробностями предстоящей свадьбы
Ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук выходит замуж. Ранее обольстительной красотке приписывали роман с завидным холостяком Иракли Макацария, но совсем недавно ведущая публично познакомила со своим женихом. О ее любимом известно не много. Он родом из Казахстана, а познакомилась пара почти два года назад в Испании.
Сегодня.Lifestyle пообщались с Иванной и расспросили, когда и где влюбленные планируют свадьбу, о каком платье мечтает невеста и где пара планирует жить.
Иванна, за твоим громким празднованием дня рождения наблюдала вся страна, а также радовалась той новости, что ты выходишь замуж! Поздравляем! Расскажи, что уже известно о свадьбе – когда, где, в каком формате?
Спасибо за ваши поздравления. Пока мы не определились с точной датой, но могу сказать, что это будет в следующем году. Очень хочется, чтобы уже было тепло. Моя мечта — провести свадьбу на побережье Франции или Италии, но точных деталей и формата мы еще не придумали.
Сколько дней будете отмечать свадьбу, если день рождения гуляли три дня?
Я бы гуляла и месяц (смеется). Праздники с моими друзьями и родными – это всегда весело, ярко и незабываемо! Хотелось бы, чтобы мероприятие было несколько дней. Точно могу сказать, что присутствовать будут только самые близкие нам люди.
Какие традиции обязательно будут на свадьбе, без чего ты ее себе не представляешь?
Некоторые элементы украинской свадьбы обязательно будут, я выросла на украинских традициях в деревне и не смогу обойтись без них. Точно не представляю этого праздника без очень давнего свадебного обычая – снятия фаты. Мама невесты снимает фату и одевает ей на голову платок, что символизирует начало семейной жизни. Эта традиция является прекрасной и очень трогательной.
Платье невесты – будешь покупать или шить? Сколько нарядов будет на свадьбе?
Многие дизайнеры предложили мне свои услуги по пошиву, поэтому, думаю, буду шить по индивидуальному заказу с эксклюзивным дизайном. Но какое именно платье и сколько их будет у меня на свадьбе, я пока не определилась. Сейчас я только знакомлюсь с дизайнерами свадебных платьев и просматриваю каталоги, чтобы определиться.
Твоя будущая свадьба будет такой, о которой ты мечтала с детства? Как такую свадьбу намечтать, поделись с нашими читательницами.
Да, я хочу устроить настоящую свадьбу мечты, ведь это особый день для меня, моих близких и для нашей будущей семьи. Как намечтать? Ставить себе цели и ежедневно идти к их осуществлению. Постоянно представлять, визуализировать то, о чем вы мечтаете. Запомните: нет таких желаний, которые невозможно воплотить в жизнь. Главное – верить!
Будут ли звездные гости? Кого планируете пригласить?
На моем дне рождения выступали MONATIK и Иван Navi. Их выступления невероятно понравились гостям и мне. Уверена, мы выберем артистов и на свадьбу, под которых можно будет горячо потанцевать и повеселиться.
Твой жених родом из Казахстана. Чьих родственников, друзей будет больше на свадьбе?
Я думаю, мы организуем все так, чтобы с нами рядом были только близкие люди. А кого будет больше – не так важно. Будут те, кто нас любит, болеет за нашу любовь.
Ты уже знакома с семьей своего возлюбленного? Где будете жить после свадьбы?
Мой жених родился в Казахстане, но живет в Швейцарии. Поэтому сейчас я учусь жить на две страны. Я уже знакома с мамой и сестрой своего мужчины. Мы сразу нашли общий язык. Они очень хорошие люди и сразу меня полюбили.
Напомним, ранее телеведущая Иванна Онуфрийчук рассказала об уходе за собой и позитивном настрое в самоизоляции.
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