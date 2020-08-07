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Телеведущая Иванна Онуфрийчук о предстоящем торжестве: "Я хочу устроить настоящую свадьбу мечты!"

Телеведущая поделилась подробностями предстоящей свадьбы

Ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук выходит замуж. Ранее обольстительной красотке приписывали роман с завидным холостяком Иракли Макацария, но совсем недавно ведущая публично познакомила со своим женихом. О ее любимом известно не много. Он родом из Казахстана, а познакомилась пара почти два года назад в Испании.

Сегодня.Lifestyle пообщались с Иванной и расспросили, когда и где влюбленные планируют свадьбу, о каком платье мечтает невеста и где пара планирует жить.

Иванна Онуфрийчук с возлюбленным Фото: пресс-служба

Иванна, за твоим громким празднованием дня рождения наблюдала вся страна, а также радовалась той новости, что ты выходишь замуж! Поздравляем! Расскажи, что уже известно о свадьбе – когда, где, в каком формате?

Спасибо за ваши поздравления. Пока мы не определились с точной датой, но могу сказать, что это будет в следующем году. Очень хочется, чтобы уже было тепло. Моя мечта — провести свадьбу на побережье Франции или Италии, но точных деталей и формата мы еще не придумали.

Сколько дней будете отмечать свадьбу, если день рождения гуляли три дня?

Я бы гуляла и месяц (смеется). Праздники с моими друзьями и родными – это всегда весело, ярко и незабываемо! Хотелось бы, чтобы мероприятие было несколько дней. Точно могу сказать, что присутствовать будут только самые близкие нам люди.

Иванна Онуфрийчук с родными и близкими друзьями Фото: пресс-служба

Какие традиции обязательно будут на свадьбе, без чего ты ее себе не представляешь?

Некоторые элементы украинской свадьбы обязательно будут, я выросла на украинских традициях в деревне и не смогу обойтись без них. Точно не представляю этого праздника без очень давнего свадебного обычая – снятия фаты. Мама невесты снимает фату и одевает ей на голову платок, что символизирует начало семейной жизни. Эта традиция является прекрасной и очень трогательной.

Платье невесты – будешь покупать или шить? Сколько нарядов будет на свадьбе?

Многие дизайнеры предложили мне свои услуги по пошиву, поэтому, думаю, буду шить по индивидуальному заказу с эксклюзивным дизайном. Но какое именно платье и сколько их будет у меня на свадьбе, я пока не определилась. Сейчас я только знакомлюсь с дизайнерами свадебных платьев и просматриваю каталоги, чтобы определиться.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба

Твоя будущая свадьба будет такой, о которой ты мечтала с детства? Как такую свадьбу намечтать, поделись с нашими читательницами.

Да, я хочу устроить настоящую свадьбу мечты, ведь это особый день для меня, моих близких и для нашей будущей семьи. Как намечтать? Ставить себе цели и ежедневно идти к их осуществлению. Постоянно представлять, визуализировать то, о чем вы мечтаете. Запомните: нет таких желаний, которые невозможно воплотить в жизнь. Главное – верить!

Будут ли звездные гости? Кого планируете пригласить?

На моем дне рождения выступали MONATIK и Иван Navi. Их выступления невероятно понравились гостям и мне. Уверена, мы выберем артистов и на свадьбу, под которых можно будет горячо потанцевать и повеселиться.

День рождения Иванны Онуфрийчук Фото: пресс-служба

Твой жених родом из Казахстана. Чьих родственников, друзей будет больше на свадьбе?

Я думаю, мы организуем все так, чтобы с нами рядом были только близкие люди. А кого будет больше – не так важно. Будут те, кто нас любит, болеет за нашу любовь.

Ты уже знакома с семьей своего возлюбленного? Где будете жить после свадьбы?

Мой жених родился в Казахстане, но живет в Швейцарии. Поэтому сейчас я учусь жить на две страны. Я уже знакома с мамой и сестрой своего мужчины. Мы сразу нашли общий язык. Они очень хорошие люди и сразу меня полюбили.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба

Напомним, ранее телеведущая Иванна Онуфрийчук рассказала об уходе за собой и позитивном настрое в самоизоляции.

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