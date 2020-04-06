Интервью

Телеведущая Иванна Онуфрийчук рассказала об уходе за собой и позитивном настрое в самоизоляции

Что планирует сделать телеведущая, как закончится период самоизоляции

В 2020-м многим из нас пришлось перестроиться – соблюдать самоизоляцию, забыть о салонах красоты, ресторанах и даже прогулках в парке. Наибольшим числом шуток обросло то, что женщины, выйдя из карантина, будут выглядеть, мягко говоря, пугающе. Но заботу о себе в домашних условиях никто не отменял. Ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук рассказала, как ухаживает за собой во время карантина, готова ли сама подстричь себе волосы и что планирует сделать сразу же, как этот период закончится.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

На время карантина женщинам приходится забыть о салонном уходе. Как организовать аналогичный уход за собой в домашних условиях?

Все зависит от того, какие процедуры женщина обычно делает в салоне. Мне кажется, идентичного салонного эффекта добиться невозможно, если вы не профессиональный мастер. Главное — обеспечить базовый уход. Снять гель-лак, сделать обычный маникюр/педикюр, дать ногтям отдохнуть (я в этом нахожу свои плюсы). По возможности нанести специальный лак для восстановления ногтевой пластины. Делать маски для лица, ухаживать за волосами, использовать скраб для тела раз в неделю. Во время карантина любимую косметику можно приобрести онлайн.

Также стоит позаботиться об увлажнении. Сейчас это особенно актуально: мы часто моем руки, пользуемся спиртовыми антисептиками, а все это сильно сушит кожу. Поэтому я рекомендую обязательно пользоваться питательным кремом. Вместо него неплохо бы использовать кокосовое масло, но учитывайте, что на лицо его наносить нельзя — оно забивает поры.

У тебя есть собственные рецепты масок для лица или волос "для дома"?

Я предпочитаю пользоваться профессиональной косметикой для лица и волос, поэтому заранее приобрела необходимое количество всего. Но если вы не успели купить маски, можно найти кучу "бабушкиных рецептов" и сделать в домашних условиях. Тем более времени для экспериментов предостаточно!

Телеведущая Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Недавно певица Pink поделилась новостью о том, что сама подстригла себе волосы, находясь на карантине. Ты бы смогла самостоятельно подстричь себя дома?

Для этого мне должно быть слишком скучно (смеется). Вообще я могу сделать что угодно, вопрос в желании. Стричься я не хочу, у меня сейчас, на мой взгляд, идеальная длина волос. Но если карантин продлится еще полгода, все возможно.

Какие процедуры в уходе за собой ты стала делать самостоятельно, а от каких пришлось отказаться

Ухаживать за лицом, кожей тела и волосами, делать эпиляцию я могу самостоятельно, это не проблема. Пока обхожусь без стрижки, маникюра, процедур, требующих специальных приспособлений и навыков.

Реально ли чувствовать себя красивой, оставаясь в домашней изоляции?

Конечно, реально! Можно чувствовать себя красивой и в вечернем наряде от лучших дизайнеров, и в домашней одежде на огороде, и в уютной пижаме на диване. Это же зависит от самоощущения, а не от косметики или одежды. Достичь этого одновременно и просто, и сложно: нужно быть уверенной и любить себя безусловно, независимо от внешнего вида и личности.

Какие твои рецепты сохранения хорошего настроения и позитивного настроя на карантине?

Я позитивно мыслю всегда, не только на карантине, и считаю, что любое событие можно обернуть в свою пользу. В данном случае мой рецепт: меньше читать новостей (следить только за официальными источниками, никаких непонятных рассылок вроде "моему мужу на работе рассказали..."), заниматься спортом дома, общаться с друзьями и родными по видеосвязи, использовать время, чтобы прочитать книжки, пройти курсы, посмотреть сериалы, которые давно откладывали, научиться готовить необычные блюда. И меньше корить себя за непродуктивность, больше отдыхать и заботиться о своем состоянии. Сейчас может быть тревожно, и это нормально. По возможности старайтесь отвлечь себя и заниматься тем, что нравится.

Что сделаешь в первую очередь после того, как карантин закончится?

Думаю, мне захочется просто долго гулять по улицам, сидеть в любимых заведениях, встречаться с друзьями, которых все это время не видела. Главное — сейчас всем изолироваться, чтобы максимально приблизить этот период и выйти с наименьшими потерями.

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