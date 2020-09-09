Телевизор, спортзал и библиотека: условия Михаила Ефремова в СИЗО

В следственном изоляторе также проводят культурные мероприятия

Вчера, 8 сентября, актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое он устроил в июне в Москве, и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Сейчас актер находится в следственном изоляторе, сообщает "СтарХит".

Известно, что условия в СИЗО у Михаила не самые худшие. Артист будет находиться в карантинном отделении до вступления приговора в законную силу.

Актер Михаил Ефремов Фото: YouTube

"Там нормальные условия — лучше, чем у военнослужащих, которые в казарме живут. А тот, кто переживает, что это голгофа, что его угробят...Никто его не угробит. Если будет запрос от родственников, мы можем попросить УФСИН по Москве оставить актера в отряде хозяйственного обеспечения. То есть ему не нужно куда-то ехать в колонию, он может остаться при СИЗО работать. К тому же у Ефремова есть такое право, как у впервые осужденного", — заявил руководитель правового центра Павел Пятницкий в эфире шоу "Андрей Малахов. Пусть говорят".

Отмечается, что за работу в СИЗО Ефремов также может получать ежемесячную плату. Как бонус – дополнительные свидания с близкими в отдельном помещении, где есть душ, кондиционер, микроволновка и другие удобства.

Заключенные в следственном изоляторе могут смотреть телевизор, посещать спортивный зал, библиотеку, а также звонить родственникам в определенное время.

Напомним, дочь Ефремова и российские знаменитости отреагировали на приговор актеру.

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