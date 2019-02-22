Теннисистка, конгрессмен и шеф-повар: кто объявит претендентов на "лучший фильм" на "Оскаре 2019"

На сцену поднимутся Серега Уильямс, конгрессмен Джон Льюис, известные актеры и даже певицы

Серена Уильямс будет вручать "Оскар Фото: Getty Images

Американская киноакадемия ранее объявила несколько списков знаменитостей, которые будут выходить на сцену во время церемонии премии "Оскар" для награждения победителей. Так, честь вручить награды победителям выпала Шарлиз Терон, Крису Эвансу, Аквафине, Вупи Голдберг, Эмилии Кларк и Джейсону Момоа, Мелиссе Маккарти. Также в список голливудских знаменитостей, которые "проведут" "Оскар", попали: Элси Фишер, Данай Гурира, Брайан Тайри Генри, Майкл Б. Джордан, Майкл Китон, Хелен Миррен и другие.

Теперь же стали известны еще несколько имен публичных людей, которые выйдут на сцену "Оскара". Помимо актеров, на сцену поднимутся также конгрессмен Джон Льюис и известная теннисистка Серена Уильямс. Они представят номинантов в категории "Лучший фильм". Об этом говорится на странице киноакадемии в Twitter.

Скриншот из соцсети

Продюсер шоу Донна Джиглиотти и его режиссер Гленн Вайс заявили: "Кино объединяет нас всех", комментируя приглашение спортсменки и конгрессмена. "Они помогают нам двигаться, они создают моменты и воспоминания, которые объединяют нас. Мы очень рады собрать любителей кино, чтобы предоставить им возможность поделиться своими размышлениями о фильмах, номинированных на лучшие картины", – говорится в их заявлении на официальном сайте премии.

Стоит отметить, что помимо Серены Уильямс и конгрессмена на сцену выйдут такие звезды, как шеф-повар Хосе Андрес, Дана Карви, Куин Латифа, Диего Луна, Том Морелло, Майк Майерс, Тревор Ноа, Амандла Стенберг, Барбара Стрейзанд.

Напомним, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара". Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина" с 1:30. Ведущими телемарафона станут Александр Скичко и Светлана Катренко.

Ранее мы писали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019". Кроме этого, мы сделали эксклюзивный репортаж из Лос-Анджелеса, в котором рассказали, как идет подготовка к премии "Оскар".

Также отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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