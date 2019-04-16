Теперь блондинка: MARUV кардинально сменила имидж

Победительница Нацотбора 2019 экспериментирует с прической

MARUV Фото: Олег Батрак

Украинская певица MARUV, победительница Нацотбора на "Евровидение 2019", пребывает на пике популярности и продолжает удивлять публику. Сейчас MARUV находится в России, где решила поэкспериментировать с образом. Так, сначала артистка продемонстрировала новую прическу – длинные наращенные платиновые волосы.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Поклонники еще не успели прийти в себя, когда MARUV показала кардинально другой образ. Певица сменила длинные волосы короткими, но своими, и решила стать блондинкой.

Певица MARUV в новом образе Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV стала блондинкой Фото: instagram.com/maruvofficial

К слову, недавно артистка дала большое интервью Сегодня.Lifestyle. В первой части MARUV рассказала об отношениях с мужем, походах к психотерапевту и бурных студенческих годах. Во второй артистка призналась, чем любит заниматься кроме музыки, как она относится к шоу-бизнесу и с каким популярным артистом планирует записать новый хит.

Напомним, Верка Сердючка выступит на "Евровидении 2019" с чужой песней.

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