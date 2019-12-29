"Теперь нас трое": Наталка Карпа показала трогательные фото из роддома

27 декабря певица стала мамой

Наталка Карпа родила Фото: instagram.com/natalkakarpa

Известная украинская певица и ведущая Наталка Карпа на днях впервые стала мамой. Артистка поделилась трогательными снимками малышки и своего супруга, сделанные в роддоме.

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Пополнение в семье Наталки Карпы и Евгения Терехова произошло ночью, 27 декабря. Спустя время на своей странице в Instagram звездная мама разместила несколько снимков из родильного дома.

На черно-белых кадрах запечатлен ее супруг, который держит на руках новорожденную малышку, а также изображены крохотные ножки ребенка.

Евгений Терехов держит на руках новорожденную дочь Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Теперь нас трое! Лучший подарок к праздникам! Вчера заполнили документы на свидетельство о рождении! Наша дочь теперь имеет свое имя! П.с. Все до сих пор не могу прийти в себя! Я мама! Я бесконечно счастлива! До слез, до мурашек... трое суток не могу спать, это такой океан эмоций", – поделилась впечатлениями Карпа.

Наталка Карпа показала фото из роддома Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, что ранее Наталья Холоденко впервые показала дочь Вивьен.

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