"Теперь нас трое": Наталка Карпа показала трогательные фото из роддома
27 декабря певица стала мамой
Известная украинская певица и ведущая Наталка Карпа на днях впервые стала мамой. Артистка поделилась трогательными снимками малышки и своего супруга, сделанные в роддоме.
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Пополнение в семье Наталки Карпы и Евгения Терехова произошло ночью, 27 декабря. Спустя время на своей странице в Instagram звездная мама разместила несколько снимков из родильного дома.
На черно-белых кадрах запечатлен ее супруг, который держит на руках новорожденную малышку, а также изображены крохотные ножки ребенка.
"Теперь нас трое! Лучший подарок к праздникам! Вчера заполнили документы на свидетельство о рождении! Наша дочь теперь имеет свое имя! П.с. Все до сих пор не могу прийти в себя! Я мама! Я бесконечно счастлива! До слез, до мурашек... трое суток не могу спать, это такой океан эмоций", – поделилась впечатлениями Карпа.
Напомним, что ранее Наталья Холоденко впервые показала дочь Вивьен.
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