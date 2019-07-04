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Теперь очередь жениха: появилось видео клятвы Влада Топалова

Счастливый жених произнес трогательные слова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Влад Топалов
Влад Топалов
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

В Италии прошла самая ожидаемая свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова. В сети появляется все больше деталей о церемонии бракосочетания, но пока сами артисты ничего не афишируют на своих страницах в Instagram. Но в интернете уже успели опубликовать видео, на котором счастливая невеста произносит слова клятвы. Теперь настала очередь жениха и стоит отметить, что его свадебная речь была не менее чувственной, чем у Регины.

Смотрите видео клятвы жениха – Влада Топалова: 

Влад Топалов признался, что клятвенная речь для него не просто формальность, а обещание на всю жизнь.Также жених отметил, что считает своего отца и отчима примером настоящих мужчин, чья обязанность держать данное женщине слово. Ко всему, супруг Регина пообещал усмирять свой сложный характер.

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"Я обещаю тебе всегда быть рядом с тобой во всех смыслах этих слов. Поддерживать, помогать. Стараться услышать тебя или просто выслушать. Разделять твои интересы и увлечения. Конечно, я обещаю любить тебя и наших детей!" – трогательно подчеркнул в клятве Влад Топалов.

К слову, Влад Топалов и Регина Тодоренко официально оформили отношения еще в октябре 2018-го – перед рождением сына Михаила. К свадьбе в Италии пара готовилась меньше года. Звездные супруги пригласили около 100 гостей, среди которых в основном самые близкие друзья и родные. 

Также в сети появилось видео их первого свадебного танца

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