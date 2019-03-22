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Теперь официально: Екатерина Варнава внесена в cписок "врагов Украины"

В 2017 году СБУ запретила въезд российской звезде на 5 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Фото: instagram.com/kativarnava

Российская ведущая Екатерина Варнава, которая поразила своим внешним видом, внесена в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности. В список "врагов Украины" Варнаву внесло Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины.

Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Фото: instagram.com/kativarnava

Согласно обновленному списку Минкультуры, актриса и звезда Comedy Woman Варнава официально присоединилась к числу "врагов Украины" 21 марта 2019 года. Перечень обнародован на сайте ведомства.

Скриншот из сайта Минкульта

Пока что российская артистка никак не прокомментировала решение украинского Министерства культуры.

Отметим, что перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в список внесены 148 человек.

Напомним, в 2017 году СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину на пять лет. СБУ запретила ей въезд на пять лет. Телеведущая попала в "черный список" на пять лет за песни в Крыму и недавний концерт в Киеве.

Смотрите видео о том, как Екатерина Варнава из гадкого утенка превратилась в настоящую красавицу:

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Источник: Сегодня
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