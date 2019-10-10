"Теперь тебе 30": Владимир Дантес вернулся на сцену

Владимир Дантес выпустил трек совместно с Jerry Heil

Владимир Дантес Фото: instagram.com/vladimirdantes

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева неоднократно признавалась: мечтает, чтобы ее супруг снова начал петь. И вот, время пришло – Владимир Дантес возвращается на сцену! 10 октября музыкант представил песню и клип – "Теперь тебе 30", созданную совместно с автором хита "Охрана, отмєна" и блогером Jerry Heil.

"Про 30-летних есть очень мало песен. О них поют только "Сектор Газа" и "Ласковый май" в треке про "Светку Соколову". К тому же у многих людей, особенно у девушек, есть неоправданный стереотип, что в 30 жизнь закончена. Не нужно бояться этой цифры. Просто отбрось свои предубеждения, веселись и пользуйся своим опытом. Ведь в 30 все только начинается", – комментирует новый трек Владимир Дантес.

Отметим, "Теперь тебе 30" – первый за пять лет трек Владимира Дантеса, победителя "Фабрики звезд" и экс-участника группы "ДиО.фильмы". В последние годы мы видели Владимира в роли телеведущего, однако теперь артист запустил сольный проект – DANTES.

К слову, режиссером клипа "Теперь тебе 30" стал Леонид Колосовский, известный сотрудничеством с группами "Ленинград", "Время и Стекло", MOZGI.

"Я так счастлива! Владимир Дантес, ты снова поёшь! С премьерой, любовь!", – прокомментировала песню супруга Надя Дорофеева.

Ранее мы также писали, что Дорофеева восхитила романтичным кадром с Дантесом и призналась, что гордится мужем.

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