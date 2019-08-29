Тест: как хорошо вы знаете Майкла Джексона

Проверьте себя с помощью теста

Майкл Джексон Фото: Getty Images

29 августа 1958 году свой день рождения мог бы отмечать легендарный поп-певец Майкл Джексон, но судьба распорядилась иначе и 25 июня 2009 года его сердце перестало биться. Официальная причина – передозировка лекарственными препаратами. Многие фанаты до сих пор не верят, что их кумир мертв и продолжают верить в то, что король поп-музыки инсценировал собственную смерть, дабы прожить остаток жизнь вдали от назойливой прессы.

Почему бытует мнение, что Майкл Джексон жив, смотрите в видео:

Майкл Джексон был одним из самых популярных личностей мира, его жизнью интересовались, а пресса пыталась всячески сфотографировать короля поп-музыки. После смерти он остался в сердцах миллионов поклонников. В честь его дня рождения Сегодня.Lifestyle предлагают проверить себя и пройти тест, который покажет, как хорошо вы разбираетесь в жизни и творчестве Майкла.

Также в честь дня рождения культового певца Сегодня.Lifestyle собрали его главные тайны жизни, которые лишь подтверждают тот факт, что Майкл Джексон был особенным человеком с необычными привычками и желаниями. Его диковинный и эксцентричный характер оставил отпечаток на творчестве. Его песни и танцы уже стали легендой целой эпохой.

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