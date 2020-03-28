Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тест на коронавирус вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным

В пятницу артист был срочно госпитализирован

Инна Петрова
Сегодня, 10:25

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн накануне был доставлен в больницу в Берлине с подозрением на коронавирус. Сообщалось, что состояние знаменитости тяжелое, и что он находится в реанимации. Позднее 57-летний музыкант сдал тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

Коронавирусной инфекцией уже переболели Том Хэнкс и Ольга Куриленко. Болезнь также коснулась Идриса Эльбу, который заразил свою супругу. А вот Тиллю Линдеманну, судя по всему, повезло – в группе Rammstein опровергли информацию о заражении фронтмена.

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн
Фото: Getty Images

О том, что Тилль Линдеманн не заразился коронавирусом, говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

"Вчера вечером Тилль Линдеманн по рекомендации врача лег в больницу. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии, но его уже перевели, так как он чувствует себя лучше. У Тилла отрицательный результат на коронавирус", – заявили в Rammstein.

Отмечается, что Линдеманн вернулся в Берлин на прошлой неделе после сольного концерта в Москве. У него была легочная инфекция и лихорадка, из-за чего он лег в больницу.

Смотрите в сюжете, кто из звезд заразился коронавирусом:

Напомним, что недавно Тилль Линдеманн побывал в Припяти и покатался там на заброшенной карусели. Ранее мы также писали, что в США от коронавируса умер звезда кино.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
У Льва Лещенко обнаружили коронавирус и перевели в реанимацию Испанский оперный певец Пласидо Доминго заболел коронавирусом В возрасте 80 лет умер легендарный американский кантри-певец Кенни Роджерс
Rammstein певец коронавирус Тилль Линдеманн
Реклама

Новости партнеров

Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
"Насиликоненная": Ани Лорак удивила бюстом в тизере нового клипа
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Вчера, 19:56Wellness

Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

Вчера, 15:44Психология

Зачем переводят часы в Украине в 2020 году

Вчера, 14:48Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 12:05Food

Бананы: польза и вред для здоровья

Вчера, 10:52Travel

После COVID-19: на видео показали, как планета "очистилась" от людей

Вчера, 07:44Психология

Как коронавирус изменит мир и когда украинцы вернуться к нормальной жизни: ответ астролога

26 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

26 мартаШоу-бизнес

У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

26 мартаШоу-бизнес

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус и перевели в реанимацию

26 мартаFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

26 мартаСпецпроект

Настоящее или подделка: эксперты проверили масло и растительно-сливочные смеси

26 мартаFood

Салаты из редиса: три весенних рецепта

25 мартаWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

25 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

25 мартаШоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

Новости партнеров

Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
Врач Льва Лещенко прокомментировал состояние артиста
12 звезд, у которых есть близнецы
12 звезд, у которых есть близнецы
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Невероятная правда о звездах: в проекте снялась собака Матвеевой
Невероятная правда о звездах: в проекте снялась собака Матвеевой
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Ани Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)
Ани Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)
Коржи для торта на сковороде: рецепт с фото
Коржи для торта на сковороде: рецепт с фото