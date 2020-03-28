Тест на коронавирус вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным

В пятницу артист был срочно госпитализирован

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн накануне был доставлен в больницу в Берлине с подозрением на коронавирус. Сообщалось, что состояние знаменитости тяжелое, и что он находится в реанимации. Позднее 57-летний музыкант сдал тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

Коронавирусной инфекцией уже переболели Том Хэнкс и Ольга Куриленко. Болезнь также коснулась Идриса Эльбу, который заразил свою супругу. А вот Тиллю Линдеманну, судя по всему, повезло – в группе Rammstein опровергли информацию о заражении фронтмена.

Тилль Линдеманн Фото: Getty Images

О том, что Тилль Линдеманн не заразился коронавирусом, говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

"Вчера вечером Тилль Линдеманн по рекомендации врача лег в больницу. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии, но его уже перевели, так как он чувствует себя лучше. У Тилла отрицательный результат на коронавирус", – заявили в Rammstein.

Отмечается, что Линдеманн вернулся в Берлин на прошлой неделе после сольного концерта в Москве. У него была легочная инфекция и лихорадка, из-за чего он лег в больницу.

Смотрите в сюжете, кто из звезд заразился коронавирусом:

Напомним, что недавно Тилль Линдеманн побывал в Припяти и покатался там на заброшенной карусели. Ранее мы также писали, что в США от коронавируса умер звезда кино.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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