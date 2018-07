Упала на сцене: Тейлор Свифт оконфузилась во время концерта

Певица неудачно оттолкнула парня во время танца, поскользнулась и упала

Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift

Со знаменитой американской певицей Тейлор Свифт произошел конфуз во время ее выступления на собственном концерте в Нью-Джерси. Во время исполнения песни You Call It What Want Тейлор неудачно оттолкнула парня во время танца, поскользнулась и упала на сцене. Видео появилось в Twitter и уже успело стать вирусным.

Известно, что певица выступала на стадионе MetLife в Нью-Джерси со своей шоу-программой. Во время концерта шел проливной дождь, который вполне возможно и стал причиной падения Свифт. Тем не менее, Тейлор продолжила петь, не придавая небольшому конфузу никакого значения.

На своей странице в Instagram Тейлор Свифт также разместила несколько снимков с концерта под дождем.

Напомним, Тейлор Свифт удивила фанатов располневшей фигурой. Популярная блондинка позировала в ботфортах черного цвета из лакированной кожи, а также облегающем комбидрессе.