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Упала на сцене: Тейлор Свифт оконфузилась во время концерта

Певица неудачно оттолкнула парня во время танца, поскользнулась и упала

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:15
Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift
Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift

Со знаменитой американской певицей Тейлор Свифт произошел конфуз во время ее выступления на собственном концерте в Нью-Джерси. Во время исполнения песни You Call It What Want Тейлор неудачно оттолкнула парня во время танца, поскользнулась и упала на сцене. Видео появилось в Twitter и уже успело стать вирусным.

Известно, что певица выступала на стадионе MetLife в Нью-Джерси со своей шоу-программой. Во время концерта шел проливной дождь, который вполне возможно и стал причиной падения Свифт. Тем не менее, Тейлор продолжила петь, не придавая небольшому конфузу никакого значения.

На своей странице в Instagram Тейлор Свифт также разместила несколько снимков с концерта под дождем.

Тейлор Свифт
Фото: instagram.com/taylorswift
Тейлор Свифт
Фото: instagram.com/taylorswift
Тейлор Свифт
Фото: instagram.com/taylorswift
Тейлор Свифт
Фото: instagram.com/taylorswift
Тейлор Свифт
Фото: instagram.com/taylorswift
Тейлор Свифт
Фото: instagram.com/taylorswift
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Напомним, Тейлор Свифт удивила фанатов располневшей фигурой. Популярная блондинка позировала в ботфортах черного цвета из лакированной кожи, а также облегающем комбидрессе.

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Источник: "Сегодня"
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