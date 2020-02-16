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The Hardkiss феерично выступили на сцене Нацотбора на Евровидение-2020 – видео

В 2016 году коллектив участвовал в Нацотборе, но уступил первенство Джамале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:20
The Hardkiss
The Hardkiss
Фото: instagram.com/eurovision.ua

В это воскресенье, 15 февраля, во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020" выступила группа The Hardkiss. Коллектив феерично вернулся на сцену конкурса спустя четыре года и представил композицию "Жива".

Смотрите в сюжете о новом составе The Hardkiss:

Напомним, что в 2016 году The Hardkiss участвовали в национальном отборе. Тогда их конкуренткой стала Джамала – голоса между финалистами разделились поровну, и по правилам конкурса право поехать на "Евровидение" получил тот, кто набрал больше баллов от зрителей. Победительницей стала Джамала.

Сергею Притуле фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина призналась, что группа не планирует снова участвовать в Нацотборе на "Евровидение", однако добавила, что эта сцена является отличным стартом для артиста. "Было бы плохой идеей отказаться от проведения Нацотбора на "Евровидение" в Украине, потому что конкурс открывает много новых имен", – считает вокалистка.

Юля также рассказала, что сейчас главной мечтой для нее является стадионное шоу группы The Hardkiss.

Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2020" пройдет 22 февраля одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы писали, кто прошел в финал Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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