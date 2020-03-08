Тилль Линдеманн после Киева отправился в Припять

Фронтмен группы Rammstein бесстрашно прокатился на карусели

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве отправился в Припять. Музыкант опубликовал видео из зоны отчуждения в своем Instagram.

Тилль Линдеманн Фото: instagram.com/rammsteinofficial/

В пятницу, 6 марта, в украинской столице состоялся сольный концерт проекта Lindemann – общего творения музыкантов Тиля Линдеманна и Петера Тегтгрена. После шоу немец решил исследовать чернобыльскую зону.

В insta-сторис артист разместил видео, на котором заснято, как Тилль катается на карусели в городе Припять. Ролик Линдеманн отметил хештегом #chernobyl.

Фото: instagram.com/till_lindemann_official/

Тилля Линдеманна подозревают в романе со Светланой Лободой. Артисты часто проводят время вместе, а недавно певица снялась в клипе Frau und Mann. Кроме того, LOBODA часто подогревает слухи об отношениях с лидером Rammstein.

Смотрите в сюжете, кто из мировых звезд снимает клипы в Украине:

Ранее сообщалось, что солист Rammstein сломал челюсть поклоннику.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться