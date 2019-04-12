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Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой

Фронтмен группы Rammstein заинтриговал комментарием об отношениях с LOBODA

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой
Тилль Линдеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой
Фото: Getty Images

Слухи о любовных отношениях между Светланой Лободой и Теллем Линдеманном появились еще в прошлом году. Тогда украинская певица родила вторую дочь, которую назвала Тильдой, и несколько раз появлялась на публике с вокалистом известной немецкой группы Rammstein. Несмотря на сплетни и догадки СМИ, ни Светлана, ни Тилль никак не комментировали свой возможный роман. Накануне 56-летний музыкант приоткрыл завесу тайны, и признался, что на самом деле связывает его и Лободу. 

Так, на просьбу рассказать о том, что происходит между Линдеманном и Лободой, артист признался, что не имеет права говорить о том, что касается не только его. "О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите", – передает слова Тилля ЖАРА Magazine

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Вероятно, поклонники Светланы Лободы и Тилля Линдеманна, не скоро узнают правду о взаимоотношениях звезд, а также, является ли немец отцом второго ребенка певицы. 

Напомним, что в декабре солист Rammstein посетил Киев и встретился с украинским певцом и продюсером Потапом. Звезды беседовали в одном из популярных столичных заведений, где их подловили папарацци. Оказывается, скандально известный артист прибыл в Киев, чтобы презентовать свою книгу "Messer".

О том, как Светлана Лобода обнажилась для Instagram, смотрите в нашем ролике:

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