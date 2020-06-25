Интервью

Тимур Мирошниченко и Александр Вишневский – об опыте проведения онлайн-свадьбы в Украине и что ждет event-индустрию в будущем

Какими будут свадьбы в 2020 году

Свадьба – значимое событие в жизни влюбленных. А подготовка к торжеству иногда может быть еще тем испытанием даже для самых крепких пар. Но что, если главным препятствием к свадьбе становится COVID-19?

Мы задумались над тем, как пандемия коронавируса уже изменила мир, и как это повлияет на свадебную индустрию в целом. Действительно ли будущее за онлайн-форматами торжеств? Как сейчас строят бизнес специалисты, работающие в этой сфере, и что делать невестам, которые планировали свою свадьбу в этом году – читайте эксклюзивные комментарии экспертов и победительницы проекта "Холостяк-9" Дарьи Квитковой в спецпроекте Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020!

В рамках проекта известные ведущие Тимур Мирошниченко и Александр Вишневский рассказали об опыте проведения онлайн-свадьбы в Украине, и что в целом ждет мероприятия в будущем.

Александр Вишневский

Ведущий Александр Вишневский Фото: avmc.com.ua

Идея провести онлайн-свадьбу мне сразу понравилась, так как предложил ее реализовать Денис Блощинский, соучредитель ивент-агенции Agency 42, с которыми неоднократно работал. Это был безумный эксперимент, который, на мой взгляд, удался и имеет место быть как форма онлайн-мероприятия. Но будет ли такой формат пользоваться популярностью среди молодоженов – я не уверен, так как свадьба в традиционной форме проведения более нам близка. Она несет в себе неподдельные живые эмоции и обмен энергией, которые можно прочувствовать только находясь рядом с друг другом. И весь этот эмоциональный накал по-настоящему заряжает ведущего и каждого гостя, которые вместе создают особенную атмосферу праздника. Экран все-таки "съедает" эту заряженность процесса.

Я бы не стал в принципе сравнивать онлайн и офлайн форматы, и говорить о том, что онлайн-свадьбы могут заменить офлайн. Нет. Онлайн — это другая реальность. Это не взаимозаменяемые вещи. Но безусловно онлайн-формат может стать частью торжеств офлайн, когда гости, например, не смогли присутствовать на свадьбе по разным причинам, и с помощью включения могут стать полноценными участниками торжества, добавляя мероприятию интерактивности.

Я бы не стал в принципе сравнивать онлайн и офлайн форматы, и говорить о том, что онлайн-свадьбы могут заменить офлайн. Нет. Онлайн — это другая реальность. Это не взаимозаменяемые вещи.

Добавлю, что за 4 часа работы я практически не вставал. У меня был задействован компьютер, планшет и телефон для галереи ZOOM с гостями, чата с гостями и рабочих внутренних чатов, где мы обсуждали тайминг, реагировали на изменения. В целом, с технической точки зрения — это достаточно сложный процесс.

Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко Фото: Facebook/Тимур Мирошниченко

Я люблю авантюры, поэтому с удовольствием согласился провести свадьбу онлайн. И в процессе подготовки понял, что это действительно может быть очень круто, что, собственно, и получилось.

Такой формат свадьбы – это не мероприятие в чистом виде, это все-таки симбиоз ивента и телевидения, бродкаста и современного digital-шоу. Поэтому и подготовка ведущего немного другая. Но для меня это было очень близко, потому что в определенный момент я почувствовал, что как будто бы комментирую "Евровидение". С другой стороны, как говорится, здесь еще непаханое поле для творчества, потому что формат молодой и можно его по-разному осваивать и оптимизировать. Но я бы не говорил, что будущее за онлайн-свадьбами.

Онлайн-свадьба – это симбиоз ивента и телевидения, бродкаста и современного digital-шоу

Онлайн-свадьба – это не замена классического формата мероприятия, это не альтернатива, это самостоятельный формат, который имеет право на жизнь даже после карантина. Но здесь, конечно, многое зависит от режиссуры, ведущих, сценаристов, от наполнения мероприятия. Очень много усилий стоит приложить к подготовительному этапу: нужно разослать гостям необходимый реквизит, ввести их еще до начала мероприятия в настроение, принять правила этой игры.

Отмечу, что как раз во время карантина все убедились в очередной раз или просто вспомнили, что нет ничего важнее живого общения, тактильных эмоций – когда можно обнять, поцеловать, потанцевать вместе. То есть мы, люди, – самый социальный вид на этой планете, нам необходимо именно живое общение, и понятно, что технологии ворвались в нашу жизнь очень плотно уже давно, и сейчас они на своем пике. Поэтому, мне кажется, люди сейчас наоборот должны начать ценить возможность собираться вместе, общаться лицом к лицу без масок, без перчаток. Вот это самое главное.

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