Тимур Мирошниченко назвал будущих кумовьев и дату крещения сына

Телеведущий также рассказал, почему они с женой назначили таинство именно на этот день

Популярный украинский шоумен, ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко в январе стал отцом во второй раз. Супруга телеведущего родила ему сына, которого пара назвала Марком.

А на днях Тимур Мирошниченко рассекретил дату крестин малыша. Важное событие в семье шоумена состоится 29 февраля. По словам Тимура, дата таинства была выбрана неслучайно.

"40 день приходится как раз на 29.02. Я ни секунды не думал, что это может быть другой день. Говорю – только 29.02. Потому что это уникальная дата, это редкая дата, она выпадает раз в четыре года", – делится телеведущий.

Тимур Мирошниченко с сыном Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Крестными родителями Марка станет семейная пара близких друзей семьи. Отметим, новостью Тимур поделился с журналистами "Зіркового шляху" на вечеринке Vogue UA Cinema Party, которая прошла в столичном ЦУМе. В кинотеатре Multiplex ЦУМ демонстрировали фильмы, ставшие номинантами кинопремии "Оскар". Среди гостей вечеринки было немало звезд и известных киноманов, которые делали ставки на результаты главной кинособытия года.

Ранее мы также писали, что Тимур Мирошниченко задумался о третьем ребенке.

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