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Тимур Мирошниченко рассекретил пол второго ребенка

Пара обратилась к подписчикам с просьбой помочь выбрать имя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:53
Тимур Мирошниченко с женой Инной
Тимур Мирошниченко с женой Инной
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

В конце августа стало известно, что в семье украинского телеведущего Тимура Мирошниченко ожидается пополнение. Сейчас супруга шоумена Инна пребывает на седьмом месяце беременности и пара решила рассекретить пол будущего малыша.

Тимур Мирошниченко стал ведущим "Зіркового шляху":

Так, на своей странице в Instagram Тимур Мирошниченко сначала опубликовал фото, на котором держит 2 печенья – розовое и голубое, и предложил подписчикам угадать, кто родится – девочка или мальчик. А сегодня телеведущий поделился снимком с беременной супругой и признался, что они ожидают сына.

"Сынуля! Спасибо всем, кто участвовал в нашей гендерной лотерее! Мы ждем мальчика! И уже сейчас начинаем "примерять" мужские имена. Ваши предложения?", – поинтересовался Тимур.

Тимур Мирошниченко назвал пол будущего ребенка
Тимур Мирошниченко назвал пол будущего ребенка
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

В свою очередь, Инна Мирошниченко призналась, что в этот раз пара мечтала именно о мальчике.

"Мы ждем мальчика! И очень этому рады! Если в первый раз было все равно, то во второй раз хотелось малыша другого пола. Конечно, мы и девочке были бы рады. Но тогда третьим ждали б мужчину! Или четвертым... Или... В общем, Тим сказал, что ему все равно, кто будет, но до пацана мы точно дойдем! Теперь у нас дилемма. Имя. С девочками было изобилие имен, не знали из чего выбрать. С мальчиками сложнее. Тим считает, что только одно мужское имя достойно внимания. И это конечно же Тим. Но мы продолжаем поиски... Мне просто не приходят в голову красивые имена для мальчиков...", – пишет Инна.

Тимур Мирошниченко с беременной женой
Тимур Мирошниченко с беременной женой
Фото: instagram.com/_inna_mi_

Отметим, Тимур и Инна Мирошниченко также воспитывают годовалую дочь Мию.

Ранее мы также писали, что Наталка Карпа рассекретила пол будущего ребенка.

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