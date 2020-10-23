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Тимур Мирошниченко шокировал будущую супругу своим поведением, когда хотел с ней познакомиться

Сегодня, 17:35

Ведущий сделал комплимент, который очень смутил его будущую жену

Телеведущий Тимур Мирошниченко со своей супругой Инной рассказали "Зірковому шляху" на телеканале "Украина", как они познакомились, и где прошло их первое свидание.

В январе Тимур и Инна отпразднуют кожаную свадьбу – три года вместе! Пара воспитывает двоих детей: Мию и Марко.

На самом деле будущие супруги познакомилась еще в 2014-м на корпоративе юристов. Инна отдыхала, Тимур работал – вел мероприятие! Девушка ему сразу понравилась, он нашел ее на Facebook и подмигнул. Впрочем, этот милый знак внимания Инна увидела только...через два года! И так началась их история любви! Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Какое сообщение Тимур едва не сорвало будущие отношения?

Тимур Мирошниченко с детьми и супругой
Тимур Мирошниченко с детьми и супругой
Фото: пресс-служба

Когда Инна наконец подмигнула в Facebook Тимуру в ответ – тот перешел к действиям! Но каким же был самый первый комплимент мужчины?

"Первый комплимент...он меня удивил, поразил, просто сбил меня с толку", – рассказала Инна.

Отношения Инны и Тимура развивались стремительно. После Facebook пара подписалась друг на друга в Instagram.

"На Facebook у меня была такая рабочая страница, там все серьезно было – и серьезные посты, и серьезные фотографии", – делится Инна.

А вот повседневные фото из жизни Инна публиковала в Instagram. На одно из них и отреагировал Тимур.

"У нее были фотографии в купальнике. Я ей написал, что у нее классная задница", – смеется Тимур.

И вот как раз этот момент и безумно удивил будущую супругу ведущего.

"Меня это шокировало, потому такой галантный мужчина, мне казалось, что он может цитировать Пушкина, когда говорит комплименты. А здесь было что-то грязное, "троещинское"", – говорит девушка.

Инна и Тимур Мирошниченко
Инна и Тимур Мирошниченко
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Несмотря на то, что Инна была шокирована такой дерзкой откровенностью нового ухажера, девушка согласилась пойти на свидание.

Парочка долго переписывалась, и в один прекрасный день Тимур "украл" Инну со скучной тусовки юристов. Они поехали кататься по Киеву, заодно выбирая место для ужина. Но было достаточно поздно – около 10 или 11 часов вечера. Но тогда им улыбнулась удача – будущим супругам удалось найти ресторан испанской кухни, где они и поужинали.

Остальные подробности об отношениях Тимура и Инны узнайте в видеосюжете:

Напомним, Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. Позже Инна Мирошниченко впервые показала лицо новорожденного сына.

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Тимур Мирошниченко
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